Atalanta e Fiorentina, doppio ok: Cagliari e Udinese rimangono in fondo

Vittorie per Atalanta e Fiorentina nel pomeriggio di oggi, domenica 24 settembre. Nerazzurri e toscani hanno infatti regolato 2-0 rispettivamente Cagliari e Udinese. Sardi e bianconeri rimangono rispettivamente penultimi e terzultimi in classifica senza avere ancora vinto in questa Serie A.

A Bergamo la prima chance è di De Ketelaere, ma Radunovic è attento e mette in corner. Shomurodov prova a rispondere in tuffo di testa, ma non inquadra lo specchio. È la formazione di Gasperini però a fare il match: De Ketelaere va a segno, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Lookman, autore dell’assist, poi lo stesso Lookman colpisce la traversa e subito dopo Zappacosta centra il palo.

Il gol dei padroni di casa e nell’aria e arriva poco dopo la mezz’ora: De Ketelaere serve Lookman che anticipa Nandez e insacca. Subito dopo Radunovic salva su Ruggeri. Nella ripresa non succede molto, ma al 76’ Pasalic chiude i conti firmando il 2-0, poi la traversa nega a Oristanio la gioia del gol che avrebbe potuto riaprire il match.

Stesso risultato anche a Udine, dove la Fiorentina batte i padroni di casa. I bianconeri partono forte, ma Terracciano si esalta su Thauvin e su Samardzic. L’Udinese continua a spingere, ma Payero sciupa da buona posizione, poi ancora il portiere viola salva su Thauvin. Il colpo di testa fuori misura di Kouamé scuote la formazione di Italiano che poco dopo trova il vantaggio grazie a Martinez Quarta in proiezione offensiva. Nel finale di tempo è ancora provvidenziale Terracciano su Kamara.

L’Udinese inizia meglio anche la ripresa, ma fatica costruire chance realmente pericolose, anche se ad un quarto d’ora dal termine Terracciano salva prima su Ebosele e poi su Lovric. In pieno recupero Bonaventura firma il gol del raddoppio e della tranquillità.

Foto: LaPresse