Atalanta-Cagliari oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Il Gewiss Stadium sarà il teatro della sfida tra Atalanta e Cagliari, valida per la quinta giornata di campionato. Calcio d’inizio per le ore 15.00 a Bergamo, con il match che verrà trasmesso in esclusiva su DAZN.

La squadra di Gasperini deve fare a meno di Gianluca Scamacca, infortunatosi la scorsa settimana; il tecnico pare aver risolto il problema puntando su Charles De Ketelaere in posizione di falso nueve. Cagliari che è invece ancora alla ricerca del primo successo in campionato, sono solo due i punti collezionati nelle prime quattro partite. In avanti probabilmente Petagna farà coppia con Luvumbo, in mezzo al campo confermato Prati.

La sfida tra Atalanta e Cagliari, il cui via è programmato per le 15.00 di domenica al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà visibile in streaming su DAZN. Per gli abbonati alla piattaforma streaming e a Sky, disponibile la visione su Sky Zona DAZN (canale 214).

CALENDARIO ATALANTA-CAGLIARI SERIE A 2023-2024

Domenica 24 settembre

Ore 15.00 Atalanta-Cagliari – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ATALANTA-CAGLIARI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Zona DAZN (canale 214 Sky, solo per abbonati NOW e Sky)

Diretta streaming: DAZN.

ATALANTA-CAGLIARI: PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Jankto, Augello; Luvumbo, Pavoletti. All. Ranieri

Foto: Lapresse