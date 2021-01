Calendario Coppa Italia 2021 volley: date, programma, orari, tv

Il calendario della Coppa Italia 2021 di volley maschile si è definito al termine del girone d’andata di SuperLega, giunto soltanto oggi a causa dei tantissimi rinvii e recuperi dovuti all’emergenza sanitaria. Alla manifestazione si sono qualificate le quattro migliori squadre della passata stagione (Civitanova, Perugia, Modena, Trento) e le quattro compagini che hanno staccato il pass attraverso i preliminari di settembre (Milano, Monza, Ravenna, Padova). A definire gli accoppiamenti e il tabellone della Coppa Italia è stata la classifica di metà campionato.

I quarti di finale si giocheranno in gara secca mercoledì 27 gennaio (ore 20.30). Civitanova, Perugia, Modena e Trento avranno il vantaggio di giocare in casa e partiranno con i favori del pronostico. La Lube incrocerà Padova, i Block Devils sfideranno Ravenna, i Canarini affronteranno Monza, i dolomitici ospiteranno Milano. Le quattro vincitrici si qualificheranno alla Final Four, in programma alla Unipol Arena di Bologna nel weekend del 30-31 gennaio.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, le date e gli orari della Coppa Italia 2021 di volley maschile. Le partite della Final Four saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su RaiPlay, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY 2021:

Civitanova-Padova

Modena-Monza

Perugia-Ravenna

Trento-Milano

COPPA ITALIA VOLLEY 2021: DATE, PROGRAMMA E ORARI

QUARTI DI FINALE: mercoledì 27 gennaio (ore 20.30), salvo anticipi/posticipi ancora da comunicare

SEMIFINALI: sabato 30 gennaio a Bologna, orari da definire

FINALE: domenica 31 gennaio a Bologna, orario da definire

COPPA ITALIA VOLLEY 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Semifinali e finali in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Quarti di finale in diretta streaming su Eleven Sports, possibile la diretta tv di una partita su RaiSport.

