L’Atalanta fallisce l’aggancio al terzo posto dopo il pareggio per 1-1 con l’Udinese nel recupero della decima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena la squadra di Gasperini sbatte contro il muro eretto dalla squadra di Gotti e manca in questo modo il sorpasso al Napoli, portandosi a quota 33 punti insieme a Roma e Juventus. Per l’Udinese un punto che muove la classifica, con i bianconeri ora quindicesimi a 17 punti, +4 sulla zona salvezza.

Alla prima azione dopo 30 secondi il match si sblocca, con l’Udinese che si porta in vantaggio: Pereyra riceve da Lasagna e, dopo aver superato la carica di Toloi e Romero, riesce a battere Gollini. Subito il gol gli ospiti si riversano immediatamente nella metà campo dell’Udinese e vanno più volte vicini al pareggio, prima con Maehle e poi anche con Pessina.

Poco prima dell’intervallo ci pensa il solito Muriel a pareggiare i conti. Undicesimo gol in campionato per il colombiano, che trafigge Musso dopo essersi liberato di Bonifazi e Becao. Una rete che permette all’Atalanta di andare negli spogliatoi sul pari e di vivere un secondo tempo a caccia della vittoria.

Nella ripresa la pressione nerazzurra non tarda ad arrivare e Gasperini le prova tutte, inserendo anche dalla panchina Zapata, Ilicic e Gosens. I tentativi dell’Atalanta si infrangono, però, tutti sul muro ben eretto dall’Udinese. Ad avere forse la miglior occasione sono i padroni di casa con un colpo di testa di Bonifazi che finisce fuori di poco.

Nel finale gli assalti della squadra di Gasperini non hanno fortuna, con l’Atalanta presa da troppa frenesia e con l’Udinese che si difende in maniera molto attenta. Finisce 1-1 con i bergamaschi ora attesi dal Milan, mentre per i friulani ci sarà la sfida con l’Inter, entrambe sabato alle ore 18.00.

Foto: Lapresse