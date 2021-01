Vittoria della Fiorentina sul Crotone nell’anticipo che chiude la serie di sfide odierne valide per la 19a giornata di Serie A 2020-2021. I viola mantengono inviolato il Franchi, in una serata caratterizzata da una non piccola quantità di pioggia scesa su Firenza, con il 2-1 concretizzato nel primo tempo da Bonaventura e Vlahovic e difeso nella ripresa nonostante la rete di Simy.

Pronti via e c’è già il primo ammonito della gara, che al 4′ è Igor per trattenuta su Messias. In generale, tutto il primo quarto d’ora si gioca su un ritmo che non è tanto ritmo quanto, piuttosto, un continuo di falli. Al 20′ arriva il vantaggio della Fiorentina con Bonaventura, che su respinta della difesa, al limite dell’area, scarica in porta un gran tiro di mezzo esterno, sotto l’incrocio. Non passano che 12 minuti per assistere alla seconda rete, quella di Vlahovic su valente azione viola costruita da Castrovilli sulla trequarti, proseguita da Ribery per il suo compagno di squadra, che da pochi passi non può fallire. Proprio Ribery, al 41′, si fa ammonire: era diffidato, salterà il Torino.

Nella ripresa, dopo un quarto d’ora senza dubbio migliore di quello che ha aperto l’incontro, Cordaz evita il 3-0 con un intervento d’alta classe su colpo di testa di Vlahovic. Dopo il primo cambio siciliano (Benali per Vulic), arriva la rete: il Crotone accorcia le distanze con Simy, che non deve neanche saltare per colpire di testa su cross dalla destra di Pereira e insaccare alle spalle di Dragowski. Passa il tempo e aumentano le occasioni da una parte e dall’altra, con la Fiorentina più volte vicina al 3-1. All’84’ Marrone è totalmente solo in area, ma il suo colpo di testa è preda del portiere viola. Nel recupero Pulgar sfiora il 3-1 con un destro che esce di pochissimo, ed è anche l’ultimo brivido del match. Fiorentina al 12° posto, Crotone ancora ultimo.

FIORENTINA-CROTONE 2-1

GOL: Bonaventura (F) 20′, Vlahovic (F) 32′, Simy (C) 66′

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor (dal 69′ Quarta); Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli (dall’86’ Pulgar), Biraghi; Ribery (dall’86’ Borja Valero), Vlahovic (dal 69′ Kouame). All.: Prandelli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto (dall’86’ Golemic); Pedro Pereira, Zanellato (dal 77′ Siligardi), Eduardo, Vulic (dal 60′ Benali), Reca; Messias (dall’86’ Rojas), Simy. All.: Stroppa.

Foto: LaPresse