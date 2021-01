Bob, Francesco Friedrich domina la scena anche a St. Moritz e vede ormai il titolo

Un vero e proprio cannibale. Non ci sono altri termini. Francesco Friedrich, infatti, domina anche la tappa di Sankt Moritz (Svizzera) della Coppa del Mondo di bob 2020-2021 e centra il settimo successo (su otto gare) di questa sua incredibile annata. Il tedesco ha letteralmente impressionato sullo storico budello elvetico e ha ribadito che il titolo, l’ennesimo della sua carriera, è ormai ad un passo e non è altro che una mera formalità.

Dopo la copiosa nevicata di ieri, la località svizzera presenta condizioni perfette con sole pieno e temperature invernali. Di questo se ne giovano i bob, con velocità davvero notevoli. Per esempio Francesco Friedrich stampa i record del tracciato in entrambe le discese. Inizia con un 1:06.27, quindi esagera con un incredibile 1:05.65. Tempo complessivo di 2:11.92 e vantaggio finale di 45 centesimi sul connazionale Johannes Lochner (1:06.46 e 1:05.91) che ce l’ha messa tutta, ma contro il rivale numero uno proprio non c’è storia. Completa il podio il canadese Justin Kripps a 92 centesimi (1:06.66 e 1:06.18) confermandosi già in ottima forma dopo il lungo stop dovuto alla pandemia.

Quarta posizione per il tedesco Hans Peter Hanninghofer con un distacco di 97 centesimi dalla vetta, quinta per il padrone di casa Michael Vogt a 1.15, mentre è sesto il lettone Oskars Melbardis a 1.26. Settima posizione per l’austriaco Benjamin Maier a 1.43, ottava per lo svizzero Simon Friedli a 1.59, nona per il russo Rostislav Gaitiukevich a 1.62, quindi completa la top ten il britannico Brad Hall decimo a 1.63. Si ferma già nella prima manche, solamente ventiduesimo, il nostro Patrick Baumgartner con il tempo di 1:07.93 che lo mette in ultima posizione e lo estromette dalla seconda discesa.

A questo punto in classifica generale Francesco Friedrich volta a quota 2235 punti contro i 2059 di Johannes Lochner ed i 1794 di Michael Vogt. Come ampiamente previsto, dunque, la lotta per la Sfera di Cristallo sarà un ennesimo derby in salsa teutonica.



Foto: Lapresse