Bob, a Winterberg quinta tappa di Coppa del Mondo e titolo europeo in palio

Scatta ufficialmente il 2021 del bob e lo fa con un fine settimana di importanza notevole. Si correrà a Winterberg, storico budello tedesco, e la posta in palio sarà davvero corposa. Non solo la tappa della Renania varrà come quinto appuntamento della stagione nella Coppa del Mondo di bob, ma servirà anche per distribuire il titolo europeo. Ricordiamo, invece, che i Mondiali si disputeranno ad Altenberg dal primo al 14 febbraio.

Ma, torniamo al presente. Winterberg ci regalerà una due giorni quanto mai delicata. Gli atleti saranno sul ghiaccio per la gara di bob a 2, quella di bob donne e quella di bob a 4 che entra ufficialmente in scena dopo quattro turni di attesa. Per i colori italiani la speranza è quella di centrare una top10, senza poter fare troppi sogni di gloria, per cui le medaglie saranno suddivise tra altre Nazioni.

Su chi si può annoverare come favorito, i dubbi sono davvero pochi. Nella gara di bob a 2 il padrone di casa Francesco Friedrich è l’uomo da battere (in carniere ha già 4 titoli continentali), senza alcun dubbio. In questa stagione ha vinto sei delle sette gare disputate (quando non l’ha fatto si è accontentato del secondo posto a Igls) in un duello spalla a spalla con il connazionale Johannes Lochner, mentre il lettone Oskars Kibermanis, lo svizzero Michael Vogt e l’altro lettone Ralfs Berzins si contenderanno il podio.

Nella gara femminile, saranno sempre le tedesche a partire con i favori del pronostico. La giovane Kim Kalicki è in vetta alla graduatoria generale (anche se non ha ancora centrato un successo di tappa) e se la dovrà vedere con le colleghe Laura Nolte e Mariama Jamanka. Chi, quindi, potrà opporsi allo strapotere teutonico? Non mancheranno l’austriaca Katrin Beierl e la svizzera Melanie Hasler, ma il rischio di tripletta sulla pista di casa è davvero elevato.

Nel bob a 4, che tornerà in azione per la prima volta a Winterberg dopo essere stato rimosso dalle prime quattro gare di Coppa del Mondo per motivi legati al coronavirus, Johannes Lochner sarà il primo della classe in quanto campione in carica e vincitore del titolo europeo 2020. Come sempre i rivali non mancheranno, incominciando dall’arci-rivale Francesco Friedrich ed il terzo in classifica dello scorso anno, il canadese Justin Kripps che, ovviamente, non potrà concorrere al titolo continentale. Brutte notizie per quel che riguarda il team lettone, che ha, suo malgrado, riscontrato alcuni casi di positività al Covid-19. Se la situazione non cambierà, la federazione baltica ha deciso di ritirare l’intera squadra.



Foto: Lapresse