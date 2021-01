Biathlon oggi, 9 gennaio: orari, programma, tv, streaming, pettorali di partenza Inseguimenti Oberhof

Seconda giornata di gare a Oberhof (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Come da programma, ci saranno le due prove dell’inseguimento femminile (ore 12.45) e maschile (ore 14.45), a seguire le due sprint di ieri.

Tra le donne, l’Italia avrà solo due rappresentanti, ovvero Dorothea Wierer (31ma al via) e Irene Lardschneider (45ma al via), rispettivamente con un distacco dalla vetta occupata dalla norvegese Tiriil Eckhoff di 1’52” e 2’28”. Non ci sarà invece Lisa Vittozzi, autrice di una gara disastrosa ieri nella specialità dei due poligoni, conclusa mestamente in 89ma posizione e con sei errori al poligono (5 solo in quello a terra). Una situazione non facile per le azzurre, specialmente per “Doro”. L’altoatesina, infatti, ha pagato dazio nel primo giorno, non avendo la precisione al poligono richiesta (due errori) e non essendo veloce sugli sci stretti come avrebbe voluto. Il risultato parla chiaro. In questo contesto, la favorita d’obbligo è la citata Eckhoff, autrice ieri di una prova maiuscola per velocità espressa nel fondo e abilità nelle serie di tiro (nessun errore). La norvegese dovrà guardarsi dalla svedese Hanna Oeberg, che però dovrà recuperare un gap di 30″, mentre la leader della classifica generale Marte Roeiseland sarà la quinta a prendere il via con 53″ di distacco dalla connazionale.

Sul versante maschile il contingente italiano è ben più numeroso. In particolare, Lukas Hofer, quarto ieri nella sprint, ha grandi chance per poter ambire al podio nel format che predilige. Certo, dovrà fare i conti con il Team Norge impressionante ieri. I norvegesi, infatti, hanno monopolizzato il podio nella prova di ieri, con Johannes Boe che ha conquistato il 50° successo in carriera a precedere il fratello Tarjei e il sempre più convincente Sturla Holm Laegreid. A completare il quadro anche la quinta piazza di Johannes Dale. Una sorta di campionato nazionale, con Hofer che cercherà di inserirsi nell’ambita top-3. Per quanto concerne gli altri italiani, Thomas Bormolini partirà per 26° con 1’38” di distacco dal leader, Dominik Windisch 31° a 1’51”, Tommaso Giacomel 43° a 2’06” e Didier Bionaz 55° a 2’27”.

IL PROGRAMMA DEGLI INSEGUIMENTI A OBERHOF IN TV

Le due prove dell’inseguimento femminile e maschile di Oberhof (Germania), valide per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021, godranno della copertura televisiva di Eurosport, live streaming su Eurosport Player, Now Tv e su e DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle prove. Di seguito il programma

Sabato 9 gennaio

12.45 Inseguimento femminile

14.45 Inseguimento maschile

LA STARTLIST DELL’INSEGUIMENTO FEMMINIILE A OBERHOF

1 ECKHOFF Tiril NOR 0:00

2 OEBERG Hanna SWE 0:30

3 HAUSER Lisa Theresa AUT 0:40

4 SIMON Julia FRA 0:44

5 yr ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0:53

6 PAVLOVA Evgeniya RUS 0:59

7 DAVIDOVA Marketa CZE 1:00

8 KRUCHINKINA Elena BLR 1:01

9 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:09

10 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1:10

11 DZHIMA Yuliia UKR 1:10

12 BESCOND Anais FRA 1:10

13 EGAN Clare USA 1:11

14 PREUSS Franziska GER 1:13

15 HERRMANN Denise GER 1:14

16 MIRONOVA Svetlana RUS 1:14

17 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1:15

18 CHEVALIER Chloe FRA 1:18

19 PERSSON Linn SWE 1:20

20 KUKLINA Larisa RUS 1:22

21 BENDIKA Baiba LAT 1:25

22 KAISHEVA Uliana RUS 1:26

23 GASPARIN Selina SUI 1:27

24 b OEBERG Elvira SWE 1:32

25 ZDOUC Dunja AUT 1:33

26 SOLA Hanna BLR 1:34

27 LIEN Ida NOR 1:40

28 FIALKOVA Ivona SVK 1:44

29 GASPARIN Aita SUI 1:45

30 TODOROVA Milena BUL 1:45

31 WIERER Dorothea ITA 1:52

32 BLASHKO Darya UKR 1:53

33 HINZ Vanessa GER 1:54

34 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:55

35 COLOMBO Caroline FRA 1:55

36 HAECKI Lena SUI 1:58

37 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1:59

38 FROLINA Anna KOR 2:02

39 PUSKARCIKOVA Eva CZE 2:03

40 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2:08

41 ZBYLUT Kinga POL 2:10

42 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 2:15

43 ZUK Kamila POL 2:18

44 HETTICH Janina GER 2:25

45 LARDSCHNEIDER Irene ITA 2:28

46 ZDRAVKOVA Maria BUL 2:29

47 CADURISCH Irene SUI 2:29

48 LUNDER Emma CAN 2:30

49 WEIDEL Anna GER 2:31

50 GASPARIN Elisa SUI 2:31

51 BEAUDRY Sarah CAN 2:33

52 REID Joanne USA 2:36

53 PIDHRUSHNA Olena UKR 2:37

54 GHILENKO Alla MDA 2:43

55 EDER Mari FIN 2:44

56 KAZAKEVICH Irina RUS 2:45

57 TALIHAERM Johanna EST 2:49

58 SKOTTHEIM Johanna SWE 2:49

59 KOCERGINA Natalja LTU 2:51

60 JANKA Erika FIN 2:51

LA STARTLIST DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE A OBERHOF

1 y BOE Johannes Thingnes NOR 0:00

2 BOE Tarjei NOR 0:11

3 b LAEGREID Sturla Holm NOR 0:22

4 HOFER Lukas ITA 0:32

5 DALE Johannes NOR 0:35

6 PONSILUOMA Martin SWE 0:52

7 DESTHIEUX Simon FRA 0:54

8 CLAUDE Fabien FRA 0:56

9 WEGER Benjamin SUI 0:57

10 YALIOTNAU Raman BLR 0:58

11 LATYPOV Eduard RUS 1:01

12 FAK Jakov SLO 1:05

13 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1:07

14 r JACQUELIN Emilien FRA 1:08

15 DOLL Benedikt GER 1:12

16 ELISEEV Matvey RUS 1:13

17 KOMATZ David AUT 1:18

18 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:21

19 LOGINOV Alexander RUS 1:21

20 STROLIA Vytautas LTU 1:23

21 EDER Simon AUT 1:23

22 GUIGONNAT Antonin FRA 1:28

23 HORN Philipp GER 1:28

24 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1:32

25 LESSER Erik GER 1:33

26 BORMOLINI Thomas ITA 1:38

27 STRELTSOV Kirill RUS 1:41

28 NELIN Jesper SWE 1:42

29 GOW Christian CAN 1:46

30 PRYMA Artem UKR 1:48

31 WINDISCH Dominik ITA 1:51

32 DOMBROVSKI Karol LTU 1:52

33 CLAUDE Emilien FRA 1:55

34 SMOLSKI Anton BLR 1:56

35 DOHERTY Sean USA 1:58

36 FEMLING Peppe SWE 1:58

37 LEITNER Felix AUT 1:59

38 ILIEV Vladimir BUL 2:00

39 NORDGREN Leif USA 2:01

40 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:02

41 STVRTECKY Jakub CZE 2:03

42 CLAUDE Florent BEL 2:03

43 GIACOMEL Tommaso ITA 2:06

44 GUZIK Grzegorz POL 2:08

45 VARABEI Maksim BLR 2:09

46 SEPPALA Tero FIN 2:09

47 PEIFFER Arnd GER 2:12

48 GOW Scott CAN 2:13

49 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2:15

50 FINELLO Jeremy SUI 2:19

51 MUKHIN Alexandr KAZ 2:22

52 HARJULA Tuomas FIN 2:24

53 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:24

54 WIESTNER Serafin SUI 2:26

55 BIONAZ Didier ITA 2:27

56 DOVZAN Miha SLO 2:33

57 ZEMLICKA Milan CZE 2:35

58 SCHEMPP Simon GER 2:37

59 MAGAZEEV Pavel MDA 2:38

60 GARANICHEV Evgeniy RUS 2:40

