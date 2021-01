Biathlon, IBU Cup Arber II 2021: nella 7.5 km sprint femminile indietro le azzurre

Poca gloria per l’Italia oggi pomeriggio nell’IBU Cup 2020-2021 in Germania: ad Arber si sta tenendo anche la seconda tappa del circuito cadetto, che ha visto appena concludersi la 7.5 km sprint femminile, la terza in due settimane in programma sulle nevi teutoniche.

Ad imporsi è stata la russa Valeriia Vasnetcova, la quale centra lo zero al poligono e chiude in 20’09″1, andando a precedere la norvegese Aasne Skrede, che manca un bersaglio in piedi ed è seconda a 36″8. Chiude il podio la francese Lou Jeanmonnot, anch’ella con 10/10, attardata di 50″0.

Fuori dalla zona punti le tre azzurre al via: 49ma Eleonora Fauner, che manca due bersagli a terra e giunge a 2’07″3, mentre è 51ma Rebecca Passler, che commette due errori in piedi ed accusa un ritardo di 2’09″1, infine è 64ma Beatrice Trabucchi, che pur con un solo errore a terra al tiro chiude a 2’34″5.

SPRINT FEMMINILE IBU CUP ARBER II 2020-2021

1 VASNETCOVA Valeriia RUS RUSSIA 0+0 0 20:09.1

2 SKREDE Aasne NOR NORWAY 0+1 1 +36.8

3 JEANMONNOT Lou FRA FRANCE 0+0 0 +50.0

4 PHANEUF Madeleine USA USA 0+0 0 +53.4

5 HALVARSSON Ella SWE SWEDEN 0+0 0 +54.8

6 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR NORWAY 0+1 1 +55.3

7 CHAUVEAU Sophie FRA FRANCE 1+0 1 +55.8

8 BIELKINA Nadiia UKR UKRAINE 0+0 0 +58.0

9 PETRENKO Iryna UKR UKRAINE 0+0 0 +58.2

10 ARNEKLEIV Juni NOR NORWAY 0+0 0 +1:02.6

49 FAUNER Eleonora ITA ITALY 2+0 2 +2:07.3

51 PASSLER Rebecca ITA ITALY 0+2 2 +2:09.1

64 TRABUCCHI Beatrice ITA ITALY 1+0 1 +2:34.5

