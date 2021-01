Che la questione fosse ormai soltanto legata all’annuncio era chiaro dal momento in cui era stato visto, ieri, sedere a bordocampo al Taliercio. Wes Clark è un nuovo giocatore dell’Umana Reyer Venezia, dove rimarrà fino alla fine della stagione. Essendo l’ottavo straniero in squadra, Walter De Raffaele dovrà forzatamente fare delle scelte in campionato, dove se ne possono schierare al massimo sei.

Classe 1994 di Detroit, Clark inizia la propria carriera da professionista proprio in Italia, nel 2018, a Brindisi, dove un infortunio lo frena proprio mentre viaggia a 14 punti abbondanti di media. Con il club pugliese disputa, ad ogni modo, i playoff scudetto, pur senza avere lo stesso spazio precedente, prima di trasferirsi a Cantù, soffrire nella prima parte di stagione e poi essere sostanzialmente rivitalizzato dall’arrivo di Joe Ragland. Per lui, in terra lombarda, 14.7 punti di media prima che l’annata diventasse incompiuta.

In questa stagione, la prima maglia indossata era stata quella di Chemnitz, in Germania, dove in nove partite di Basketball Bundesliga ha assommato 9.7 punti in 18 minuti di media, trovandosi al fianco di un altro nativo di Detroit ed ex “italiano”, Dominique Johnson, visto a Varese, Venezia, Pistoia e Udine (A2).

Clark debutterà, verosimilmente, questa domenica nella sfida che opporrà Venezia a Brindisi in quel del PalaPentassuglia: un grande ritorno da ex, non fosse per la questione porte chiuse che impedisce ogni forma di bentornato in questo senso.

Credit: Ciamillo