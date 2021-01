Nel recupero dell’undicesima giornata della Serie A1 di basket femminile San Martino di Lupari supera Battipaglia con il punteggio di 89-81. Una vittoria importante per le venete, che possono ora vantare un saldo positivo (8-7) e consolidano il settimo posto in classifica; ancora a secco, invece, le campane, che subiscono la dodicesima sconfitta in altrettanti match disputati.

A partire forte è Battipaglia, che piazza un parziale di 0-11 nei primi scampoli di partita; la reazione delle Lupe, però, non si fa attendere e, grazie a un controparziale, conduce alla parità a fine primo quarto (18-18). E’ nel secondo periodo che le padrone di casa mettono la freccia per arrivare all’intervallo con otto lunghezze di vantaggio (45-37).

Il terzo quarto sorride ancora a San Martino di Lupari, che può allungare fino al +14 (69-55). Negli ultimi 10′ di gioco Battipaglia prova a ricucire, ma non va oltre il -8 e alla fine deve arrendersi per 89-81. A livello individuale, la palma di MVP del match va a Egle Sulciute, che realizza una tripla doppia da 23 punti, 11 rimbalzi e 10 assist; per le venete spicca anche la prova di Jolene Anderson, autrice di una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi. Alle ospite non bastano le prestazioni di Danielle McCray (31 punti) e Paulina Hersler (23 punti).

TABELLINO

FILA SAN MARTINO DI LUPARI – O.ME.P.S. BRICUP BATTIPAGLIA 89-81 (18-18, 27-19, 24-18, 20-26)

SAN MARTINO – Sulciute 23, Anderson 22, Tonello 18, Pasa 10

BATTIPAGLIA – McCray 31, Hersler 23

