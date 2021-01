Basket femminile, le migliori italiane della 14ª giornata di Serie A1. Sugli scudi Madera e Orazzo, bene il blocco veneziano

Nel weekend appena trascorso è andata in scena la quattordicesima giornata della Serie A1 2020-2021 di basket femminile. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane dello scorso turno del campionato.

Le migliori azzurre di questa giornata militano entrambe nel Broni: si tratta di Sara Madera e Marida Orazzo, trascinatrici del team lombardo nel successo in quel di Vigarano. Il lungo classe 2000 piazza una doppia doppia pesantissima da 17 punti (seppur con solo 4/12 al tiro da due) e 17 rimbalzi e porta a casa una valutazione di 30. Valutazione di 23, invece, per la playmaker classe 1994, autrice di una sontuosa prova al tiro: 5/7 da due e 4/6 dall’arco per un totale di 25 punti.

La Reyer Venezia capolista e imbattuta nella vittoria contro il Geas trae grande beneficio dal contributo del proprio blocco azzurro: Martina Bestagno realizza 14 punti per una valutazione di 18, Beatrice Attura mette a segno 15 punti con un ottimo 6/8 dal campo ed Elisa Penna sforna una prova completa da 13 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Losing effort, invece, per la giovanissima Matilde Villa, che manda a referto una doppia doppia da 16 punti (solo 5/16 dal campo) e 10 rimbalzi più 7 assist, ma non riesce ad evitare il ko della sua Costa Masnaga contro la Virtus Bologna.

Da sottolineare la prestazione di Alessandra Orsili: la playmaker classe 2001 nel match contro San Martino di Lupari chiude con 15 punti (con 3/5 da tre) e 7 assist per una valutazione finale di 17. Bene anche Margherita Mataloni, che nella comoda vittoria di Sassari contro Battipaglia recita la propria parte con 15 punti e 6 assist. Infine, merita la menzione anche Nicole Romeo, che realizza 17 punti (con un bel 5/8 dall’arco) ed è protagonista nel successo di Ragusa a Empoli.

Credit: Ciamillo