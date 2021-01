Trasferta con vittoria per il Famila Schio, che si avvicina alla seconda bolla di Eurolega (che ospita in casa) battendo l’USE Scotti Rosa Empoli in maniera piuttosto netta nell’anticipo della 16a giornata di Serie A1. In Toscana finisce 62-87, con gran prestazioni da parte di Jillian Harmon e Sandrine Gruda (25 e 20 punti rispettivamente), ma anche di Kim Mestdagh (18), a neutralizzare quelle buone di Kamiah Smalls e Ashley Ravelli (17 per l’una, 11 per l’altra).

Empoli inizia la partita col piglio giusto, che si traduce in Smalls trascinatrice nel 9-4 iniziale. Due liberi di Crippa e una tripla di Mestdagh riequilibrano la situazione, poi il parziale di 0-9 lo completa Gruda con quattro punti in fila. Prima Harmon e poi il gruppo italiano rispondono colpo su colpo a ogni tentativo empolese di ritornare in parità o avanti, così il primo quarto si chiude sul 21-24.

Baldelli, al rientro in campo, piazza subito il tiro da tre del pari, che ha solo l’effetto di far partire il break che spacca la partita, con tanta Harmon e un po’ di Andrè, Mestdagh e Gruda: lo 0-14 è servito. A turno provano ad accendersi Chagas, Ravelli e Narviciute, ma il Famila resta in controllo senza troppi problemi e all’intervallo va avanti 36-47.

Ancora Baldelli prova il sussulto d’orgoglio a inizio terzo periodo con la tripla del -10 (39-49), solo che il ritmo di Schio non accenna a scendere, soprattutto sul fronte difensivo. Ci riprova Chagas a sbloccarsi, ma l’ex scledense non riesce a fermare le sue ex compagne (o meglio, una buona parte di esse). Trimboli, Cinili e Andrè fanno toccare anche il +20 alle ospiti, che si riduce di poco alla penultima sirena (49-68), con Sottana che, pur terminando la partita senza punti (non accadeva dalla stagione 2015-2016 in Italia), orchestra gioco come al suo solito.

Ruffini e Smalls, con un 5-0, provano a riaprire la partita e a far sperare l’USE, senza però esito, perché nei minuti successivi sono Cinili e De Pretto a riaprire il fuoco (sportivo), mettendo in ghiaccio il match e approfittando di cinque minuti senza canestri delle padrone di casa. Finisce 62-87, Schio si riporta al secondo posto e lascia Empoli nel gruppo delle quinte con Geas e San Martino di Lupari.

USE SCOTTI ROSA EMPOLI-FAMILA WUBER SCHIO 62-87 (21-24, 36-47, 49-68)

EMPOLI – Smalls* 17, Ruffini 7, Premasunac* 2, Lucchesini, Chagas 8, Baldelli* 9, Francalanci ne, Malquori ne, Ravelli* 11, Manetti, Narviciute 4, Mathias* 4. All. Cioni

SCHIO – Keys 2, Mestdagh* 18, Cinili 6, Gruda* 20, De Pretto 6, Crippa* 2, Andrè 6, Trimboli 2, Harmon* 25, Sottana. All. Vincent

Credit: Ciamillo