Basket femminile: Caterina Dotto sceglie il Geas per il ritorno in campo

Mossa dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni che, se non è a sorpresa, ci va vicino. Emersa solo nelle scorse ore, la trattativa tra il club allenato da Cinzia Zanotti e Caterina Dotto si è concretizzato negli scorsi minuti e segna il ritorno in campo della gemella di Francesca, rimasta a lungo ferma tra infortuni e operazioni chirurgiche.

Alla soglia dei 28 anni, l’ex giocatrice di San Martino di Lupari, Umbertide e Reyer Venezia cerca una nuova sfida in quel del PalaCarzaniga, volendo aiutare il Geas nella lotta che porta al quinto posto in stagione regolare, dati i primi quattro già quasi di proprietà di Venezia, Virtus Bologna, Ragusa e Schio.

Queste le parole proprio della storica allenatrice del club rossonero nell’accogliere la play che ha fatto parte del gruppo azzurro agli Europei 2019: “Nessun innesto era previsto, ma questo è stato fatto proprio perché è Caterina Dotto, che ho avuto modo di conoscere in nazionale. È una ragazza molto energica e ci darà sicuramente una mano nei tempi giusti, considerando anche che è ferma da parecchio tempo e che non ha ripreso a lavorare con contatti in campo. È un’aggiunta che deve darci energia già da domani, pur non essendo disponibile da subito per giocare. Pensando all’innesto di un playmaker subito si pensa a un’eventuale sottrazione di spazio alle nostre due giocatrici in quel ruolo, ma così non sarà: sarà invece da considerare come un pezzo in più in una rotazione più lunga su tutto il gruppo e in particolare sulle esterne“.

Non è solo il Geas, però, ad annunciare novità: anche a Battipaglia ci sono movimenti, ma in uscita. Lascia, infatti, il capo allenatore dell’O.ME.P.S. BricUp Battipaglia, Roberto Paciucci, per motivi personali. Il club campano è attualmente ultimo in classifica senza vittorie. A Campobasso, invece, dopo l’arrivo di Ivana Tikvic fa le valigie Camille Giardina, che si accasa nella seconda serie spagnola.

Credit: Ciamillo