Basket, EuroCup 2021: la Virtus Bologna apre le Top 16 contro il Cedevita Olimpia Lubiana

A quasi un mese di distanza torna finalmente l’EuroCup 2020-2021: chiusa la prima fase, è giunta l’ora delle Top 16. La Virtus Bologna, una delle più squadre più accreditate per la vittoria del trofeo, domani scenderà in campo alle ore 18.30 contro il Cedevita Olimpija Lubiana per il primo match del girone G, che comprende anche Buducnost Podgorica e Bourg-en-Bresse.

Finora il cammino delle V Nere in EuroCup è stato impeccabile: 10 vittorie in altrettanti incontri e primo posto nel gruppo C. Bene ha fatto anche il Cedevita Olimpija Lubiana, che ha ottenuto la seconda piazza del girone D grazie a una serie di sei vittorie nelle ultime sette partite disputate. Virtus and Olimpija sono le due squadre che hanno concluso la regular season con la più alta differenza punti e sono le uniche che complessivamente hanno segnato più di 100 punti nel confronto con le avversarie: nello specifico, gli emiliani hanno fatto registrare una differenza punti di +116, mentre gli sloveni hanno realizzato 101 punti in più delle squadre affrontate.

La Virtus, che sta pian piano inserendo nei meccanismi Marco Belinelli, è reduce da due successi consecutivi in Serie A, prima contro Pesaro e poi sul campo di Trento. Il confronto di domani spicca anche per la sfida tra Milos Teodosic, MVP della regular season con 14.6 punti e 6.3 assist di media a partita, e Kendrick Perry, che è stato uno dei protagonisti del Cedevita con i suoi 16.6 punti, 5.6 assist e 1.4 palle recuperate di media a gara. Virtus e Olimpija si sfideranno per la prima volta in EuroCup, ma in passato si sono già trovate di fronte in 10 occasioni e il bilancio è favorevole ai bianconeri, che hanno vinto 8 di questi precedenti.

Credit: Ciamillo