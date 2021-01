Basket: Daniel Hackett, distorsione alla caviglia in VTB League. Diverse partite di stop per il play

Brutte notizie in casa CSKA Mosca: Daniel Hackett, che in questa prima parte di stagione era stato tra i migliori giocatori del club allenato da Dimitris Itoudis, si è procurato una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti.

Il tutto durante l’ultimo incontro del CSKA in VTB League, contro i connazionali del Nizhny Novgorod (vale la pena ricordare che la VTB League non vede in scena solo club russi, ma anche kazaki, bielorussi, estoni e polacchi). Per Hackett servirà dunque un periodo piuttosto lungo di stop, nel quale dovrà saltare varie partite.

Queste le sue statistiche fino ad ora in Eurolega: 9.7 punti e 2.1 assist nelle 13 partite giocate, con annessa notevole percentuale da tre del 48.9% che lo pone al nono posto nella competizione (settimo, nella stessa graduatoria, è Gigi Datome con il 50%).

Il CSKA, che in Eurolega vanta una striscia di 12 vittorie consecutive e guida la classifica della stagione regolare, andrà giovedì ad affrontare il Baskonia in trasferta, per poi avere il doppio turno con Zalgiris Kaunas e Barcellona in casa.

