Australian Open 2021, programma e orari qualificazioni 12 gennaio: tutti gli azzurri in campo

Si giocano e completano in singola giornata i secondi turni delle qualificazioni agli Australian Open 2021, che si stanno disputando a Doha per quel che riguarda il tabellone maschile e a Dubai in chiave femminile.

In casa Italia, le notizie migliori arrivano dal settore delle donne, che ha ancora tre giocatrici su quattro in scena: Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto-Monticone. Per tutte loro gli accoppiamenti lasciano presagire buone possibilità di arrivare a giocarsi l’ingresso in tabellone principale, con il sorteggio di quest’ultimo che verrà ovviamente effettuato sul posto e a inizio febbraio, stanti le particolari circostanze. Peggio è andata agli uomini, giunti in discreta massa a Doha e quasi tutti sconfitti. Le grandi speranze sono riposte nell’indomito Lorenzo Giustino, ma anche Gian Marco Moroni può avere fiducia.

Le qualificazioni degli Australian Open 2021 continueranno oggi: le donne giocano a Doha, gli uomini a Dubai. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta streaming sul sito ufficiale degli Australian Open. Di seguito il programma completo degli italiani (gli orari sono quelli del nostro Paese).

QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN 2021: PROGRAMMA ITALIANI

DONNE (a Dubai)

CAMPO 2

2° match dalle ore 7:00 Sara Errani (ITA) (17)-Georgina Garcia Perez (ESP)

CAMPO 4

4° match dalle ore 7:00 Elisabetta Cocciaretto (ITA) (18)-Marie Benoit (BEL)

CAMPO 4

4° match dalle ore 7:00 Giulia Gatto-Monticone (ITA)-Valeria Savinykh (RUS)

UOMINI (a Doha)

CAMPO 2

4° match dalle ore 8:30 Gian Marco Moroni (ITA)-Robin Haase (NED)

CAMPO B

Ore 8:30 Lorenzo Giustino (ITA)-Borna Gojo (CRO)

QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – Sito ufficiale degli Australian Open

