ATP Cup 2021: entry list e tutti i partecipanti. Presenti Nadal, Djokovic e Thiem! Italia con Berrettini e Fognini

E’ ormai tutto pronto per l’ATP Cup 2021 in programma dall’1 al 5 febbraio a Melbourne. Nelle scorse ore sono stati resi noti i nomi dei partecipanti alla manifestazione per nazionali che vedrà ai nastri di partenza tutti i big del circuito. La favorita, almeno sulla carta, è la Spagna che potrà contare sul suo leader indiscusso Rafael Nadal e sul talento di giocatori del calibro di Roberto Bautista Agut e Pablo Carreno Busta.

Nel novero delle favorite anche la Serbia di Novak Djokovic che sarà affiancato da Dusan Lajovic, Filip Krajinovic e Nikola Cacic. La corazzata russa aspira ad un ruolo da protagonista e con giocatori del calibro di Daniil Medvedev e Andrey Rublev sembra scontato l’approdo alle fasi finali della manifestazione. Ai nastri di partenza anche Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas che teoricamente possono contare su una squadra di livello inferiore.

Occhio anche alla Germania di Alexander Zverev che potrà contare anche su un giocatore di buon livello come Jan-Lennard Struff e all’Argentina di Diego Schwartzman e Guido Pella. L’Australia farà a meno di Nick Kyrgios al quale sono stati preferiti Alex de Minaur e John Millman.

Per quanto concerne l’Italia saranno Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori a difendere i colori azzurri. Una scelta molto precisa con due specialisti del doppio, unico vero tallone d’Achille per gli azzurri. Sia Bolelli che Vavassori da diverso tempo si sono concentrati sul doppio, non a caso sono di gran lunga i migliori italiani nella classifica ATP dedicata.

ATP CUP 2021: TUTTI I PARTECIPANTI

Serbia – Novak Djokovic, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic e Nikola Cacic

Spagna – Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Marcel Granollers e Pablo Carreno Busta

Austria – Dominic Thiem, Dennis Novak, Philipp Oswald e Tristan-Samuel Weissborn

Russia – Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy

Grecia – Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis, Markos Kalovelonis e Petros Tsitsipas

Germania – Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz e Andreas Mies

Argentina – Diego Schwartzman, Guido Pella, Horacio Zeballos e Maximo González

Italia – Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori

Giappone – Kei Nishikori, Yoshihito Nishioka, Ben McLachlan e Toshihide Matsui

Francia – Gael Monfils, Benoit Paire, Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin

Canada – Denis Shapovalov, Milos Raonic, Peter Polansky e Steven Diez

Australia – Alex de Minaur, John Millman, John Peers e Luke Saville

Foto: Lapresse