Ha rilasciato una lunga intervista a mrporter.com lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, che ha parlato a pochi giorni dal via della Prada Cup, ovvero la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista dell’America’s Cup 2021.

Luna Rossa se la vedrà con i britannici di Ineos Uk e con gli statunitensi di American Magic: “È il livello più alto di vela, di sicuro superiore ai Giochi Olimpici. Darò il mille per cento per provare a vincere la Coppa America per Luna Rossa e per l’Italia. La regata era molto più lunga, fino a due ore e mezza, ora dura dai 25 ai 27 minuti, perché le barche coprono la stessa rotta in un quarto del tempo“.

Particolare l’alimentazione da rispettare: “C’è bisogno di mangiare molto, va fatta una colazione abbondante: uova, prosciutto, pane. Per pranzo abbiamo pasta, pollo, riso. Molta frutta, molta verdura. Evitiamo lo zucchero il più possibile. Ma per il resto, un po’ di tutto. C’è la possibilità di mangiare una pizza una volta alla settimana, per uscire un po’ dalle regole. C’è tempo per una birra o un gin tonic, ma se non rispetti te stesso, non rispetti la squadra“.

Tutta la squadra è importante: “L’intera squadra è la rock star. Non sono io. Non è il timoniere. Non è il designer della barca. Tutti fanno parte della squadra e dobbiamo assicurarci che tutti siano al 100%. Ciò non significa che non ci devono essere conflitti all’interno della squadra. Significa che dobbiamo essere in grado di parlare faccia a faccia e dire tutto ciò che è necessario. Finché, alla fine, raggiungi il tuo obiettivo“.

Una rivelazione: “Ogni squadra ha la sua spia. Spiare in Coppa America è qualcosa di enorme. E storicamente è stato anche divertente: ci sono molte storie di scontri tra le spie. Quindi, sì, teniamo d’occhio le altre squadre e le seguiamo attraverso la nostra spia. Abbiamo video e riceviamo un rapporto ogni giorno: misuriamo la velocità della barca, il modo in cui la gestiscono. Abbiamo un’idea abbastanza chiara di dove siamo rispetto agli altri. E pensiamo di non essere messi così male“.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa