Luna Rossa è sempre più agguerrita e sta già affilando le unghie in vista della America’s Cup. L’imbarcazione italiane si sta preparando per fronteggiare Ineos Uk e American Magic nella Prada Cup che scatterà venerdì 15 gennaio, l’obiettivo è ovviamente quello di imporsi per poi andare a sfidare Team New Zealand a marzo per la conquista della Coppa dalle 100 Ghinee, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il sodalizio tricolore sarà in acqua tra domani e martedì per le ultime practice race, ovvero delle regate di allenamento inserite in calendario all’ultimo minuto per effettuare la messa a punto definitiva in vista delle gare vere e proprie.

Luna Rossa ha regatato senza le volanti nelle ultime uscite nelle baia di Auckland, contrariamente a quanto afferma il regolamento di stazza e l’interpretazione collegata, la quale ne prevede la presenza a bordo. Sarà legale? Il commissario di gara ne permetterà l’utilizzo? Una risposta definitiva arriverà mercoledì 13 gennaio, giornata in cui sono previste anche le operazioni di stazza alla vigilia della Prada Cup. Si tratterebbe di una vera e propria arma segreta, un autentico jolly per sbaragliare la concorrenza. Ma cos’è questa novità tecnica? Quali sono i vantaggi che assicura?

Come riporta farevela.net, l’equipaggio italiano sembra avere trovato un escamotage, ovvero farle passare molto lasche all’interno della randa doppia. Si installerebbero così delle volanti che montano tutti i pezzi “supplied”, ma con stroppi di collegamento alla ferramenta sull’albero – che sono gli unici liberi – molto lunghi. In questo modo le volanti teoricamente si possono regolare, ma mai cazzare. E, soprattutto, la stazza verrebbe rispettata. Siamo nell’ultratecnico e nei cosiddetti meandri oscure del regolamento, quelli che molto spesso fanno la differenza. Luna Rossa eliminerebbe il drag provocato dalle volanti stesse, rinunciando alla loro regolazione. Ne sapremo di più tra tre giorni, la battaglia per la America’s Cup è già incominciata e non si consuma soltanto in acqua.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa