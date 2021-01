Grande novità ad Auckland alla vigilia della America’s Cup. Il trofeo sportivo più antico al mondo verrà messo in palio a marzo, ma venerdì 15 gennaio scatterà la Prada Cup, il torneo che definirà chi avrà il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della vecchia brocca. Prima delle regate d’apertura, previste tra cinque giorni, andranno in scena due giornate di practice race tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio. Si tratta di una novità dell’ultimo minuto.

Questo è il compromesso raggiunto tra i detentori del trofeo e i tre challengers (Luna Rossa, Ineos Uk, American Magic) come riporta farevela.net. L’accordo permetterà ai kiwi di regatare contro i tre sfidanti prima dell’isolamento in vista della America’s Cup. Ogni team avrà a disposizione quattro regate di prova, poi mercoledì 13 gennaio andrà in scena la stazza ufficiale degli AC75 in vista delle competizioni ufficiali.

Quella giornata sarà fondamentale perché arriverà anche una risposta su un tema tecnico cruciale: l’utilizzo o meno delle volanti di Luna Rossa. Come riporta farevela.net, infatti, l’imbarcazione italiana avrebbe ideato un sistema di portare le volanti all’interno della doppia randa, senza quindi mai esporle all’esterno della stessa evitando così il drag da esse generato.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa