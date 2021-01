Alba Berlino-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket 2021

Oggi, giovedì 14 gennaio, andrà in scena il match tra l’Alba Berlino e l’Olimpia Milano, valido per la ventesima giornata della Euroleague 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Torna in campo oggi l’Olimpia Milano dopo il back to back spagnolo di Madrid e al Forum contro il Valencia. Tornano in campo i ragazzi di Ettore Messina e lo fanno sul campo dell’Alba Berlino in un match dove Datome e compagni cercano le conferme più importanti per allungare la striscia vincente e consolidare il proprio posto nella top 8 europea.

Avversaria di giornata la formazione tedesca già battuta a Milano per 75-55 e che arriva da una striscia di cinque sconfitte consecutive. Espugnare Berlino per l’A|X Armani Exchange Milano, dunque, è importante per non lasciare punti che potrebbero pesare alla fine, ma anche per trovare il terzo successo consecutivo in Europa e anche il quinto nelle ultime sette partite che lancerebbe i biancorossi a quota 12 successi.

Il match tra Alba Berlino e Olimpia Milano inizierà alle ore 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player.. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

BERLINO-MILANO OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Giovedì 14 gennaio

Ore 20.00: Alba Berlino – Olimpia Milano

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo