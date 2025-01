Basket, l’Olimpia Milano batte nettamente l’Alba Berlino in Eurolega e cala il tris. Shields e Mirotic protagonisti

L’Olimpia Milano allunga la striscia di vittorie in Eurolega e non molla la parte alta della classifica! I meneghini sconfiggono nettamente l’Alba Berlino fanalino di coda per 100-68 in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale, con l’EA7 Emporio Armani che trova il terzo successo in fila e attende ora il Partizan Belgrado giovedì sera ancora al Forum di Assago. 21 punti di un sempre efficace Nikola Mirotic, con 18 punti di Zach LeDay e 16 di Shavon Shields – 12 punti per Armoni Brooks, con 13 punti di Yanni Wetzell e 9 di Gabriele Procida tra le fila dei tedeschi.

David McCormack segna subito alla sua ex squadra (2-4), con l’Olimpia che mette la freccia grazie alla tripla di Nico Mannion (11-9). Piazzato di Gillespie e +3 Milano (13-10), con Matt Thomas che pareggia dalla lunga distanza (13-13). Freddie Gillespie segna col fallo e chiude il 2+1 (18-13), con Zach LeDay che sale in cattedra e fa esplodere il Forum da tre (23-15). Un piazzato di Ziga Samar chiude il primo quarto sul 23-19 in favore di Milano.

Yanni Wetzell accorcia a -2 in apertura di seconda frazione (23-21), con due bombe di Armoni Brooks e LeDay che ristabiliscono il doppio possesso pieno di vantaggio (29-23). Primi punti anche per Gabriele Procida (31-28), con Mirotic da che che riporta i padroni di casa a +8 (36-28). L’ex Fortitudo Bologna ha trovato le misure e piazza due canestri in fila per il -4 (36-32), con Mirotic e Bolmaro che consentono all’Olimpia di andare a +9 (41-32). Mini-break dell’Alba per non perdere terreno (41-37), con Bolmaro dal pitturato e il canestro di Wetzell che valgono il 47-43 con cui si va all’intervallo lungo.

La ripresa si apre con un mini-parziale Olimpia per il +8 con Shields e Gillespie (51-43), con Nikola Mirotic che aggiorna il bottino personale a quota 12 punti per il +10 dei campioni d’Italia (55-45). Si scatena anche Shields con due bombe consecutive per esaltare il pubblico del Forum (63-50), con l’ex Trento che aggiorna il massimo vantaggio a +15 (65-50). È un monologo meneghino, con l’Alba Berlino che non riesce a contenere lo strapotere offensivo dei milanesi che volano addirittura a +21 dopo la tripla di Armoni Brooks (74-53). Un recupero ed un piazzato dell’americano fissano il punteggio sul 78-53 dopo 30’ di gioco.

Nella frazione conclusiva i tedeschi provano a limitare i danni rosicchiando qualche punto a cronometro fermo (78-58), ma l’Olimpia riprende a premere sull’acceleratore tornando sopra i venti punti di vantaggio con la tripla di uno scatenato Shavon Shields (84-59). Tim Schneider cerca di rendere meno pesante il passivo per gli ospiti (84-61), ma Shields colpisce ancora dall’arco (87-61). Nikola Mirotic emula il compagno poco dopo (90-63), con McDowell-White che risponde con la stessa moneta (90-66). La tripla di Giordano Bortolani vale quota cento punti e mette il sigillo finale sul 100-68 con cui l’Olimpia Milano esulta di fronte al pubblico del Forum per la terza vittoria in fila in Eurolega!