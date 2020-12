Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021, in programma da martedì 2 a sabato 6 marzo. La celeberrima kermesse canora andrà in scena tra poco più di due mesi e rappresenterà una nuova rinascita dopo il durissimo periodo che abbiamo affrontato. Il calciatore del Milan ha risposto presente al corteggiamento avanzato dagli organizzatori dell’evento musicale più importante dell’anno alle nostre latitudini e sarà sempre sul palco accanto al conduttore Amadeus.

Proprio lo showman ha annunciato la partecipazione di Ibra attraverso un annunciato pubblicato sui suoi profili social. Amadeus ha però anche detto che l’attaccante svedese non salterà nessuna partita, ma dal calendario della Serie A emerge il contrario. Mercoledì 3 marzo, alle ore 20.45, è infatti in programma Milan-Udinese, turno infrasettimanale di campionato. Cosa succederà a questo incontro? Ci sarà un anticipo/posticipo per permettere allo svedese di essere regolarmente in campo?

Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, nel frattempo il 39enne non sta giocando a causa di un infortunio e cercherà di recuperare per il 6 gennaio quando i rossoneri, primi in classifica, affronteranno la Juventus.

ZLATA IBRAHIMOVIC AL FESTIVAL DI SANREMO 2021: QUALI PARTITE SALTA?

Foto: Lapresse