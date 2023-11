A che ora Milan-Udinese oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, arbitro, probabili formazioni

Si entra nel vivo dell’11a giornata della Serie A 2023-2024. Dopo il primo incontro disputato ieri, oggi saranno in scena altre tre gare, con un posticipo che assume enorme interesse sotto molteplici punti di vista. Il turno sarà davvero importante, con la classifica che vuole prendere una propria fisionomia.

Tra i match più interessanti si segnala Milan-Udinese (alle ore 20.45) con i rossoneri, reduci da un solo punto nelle ultime due uscite (ko contro la Juventus e 2-2 in casa del Napoli) cercheranno di tornare alla vittoria contro l’Udinese che ha cambiato allenatore e ha appena fermato il Monza a domicilio.

La formazione allenata da mister Stefano Pioli, falcidiata da numerosi infortuni muscolari, avrà su di sé la pressione di dove vincere, per non lasciare troppo spazio alla capolista Inter, mentre i friulani sono ancora alla caccia della prima vittoria dell’anno, con il cambio di guida tecnica che potrebbe dare una scintilla a un gruppo un po’ appiattito.

Il match tra Milan e Udinese della 11a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà trasmessa su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

