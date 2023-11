Calcio: l’Inter batte l’Atalanta e scappa in classifica, il Milan sprofonda contro l’Udinese

Va in archivio un sabato molto importante in ottica classifica nel Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio. Nei tre anticipi dell’undicesima giornata a salire in cattedra è stata la capolista Inter che, con grande carattere, ha trovato una preziosissima vittoria sul campo dell’Atalanta. Malissimo invece il Milan, rimasto a secco perdendo in casa contro l’Udinese, mentre il Napoli fa il suo dovere nel derby campano con la Salernitana.

La squadra di Simone Inzaghi nello specifico ha trovato il vantaggio al quarantesimo giro di orologio, sfruttando un calcio di rigore capitalizzato da Calhanoglu dopo un grande guizzo di Darmian, atterrato in area da Musso. Il raddoppio arriva invece al 57′ grazie a una grande rete del “Toro” Lautaro Martinez, bravo a ricevere sulla sinistra facendo partire un gran tiro a giro che si infila nel sette.

La risposta dell’Atalanta arriva poco dopo con Scamacca che ,al 61′, tenta di riaprire i giochi battendo Sommer con un piattone. I nerazzurri però tengono botta con ordine fino alla fine, trovando tre punti fondamentali e conducendo in solitaria la classifica a quota 28, con cinque punti di vantaggio sulla Juve, attesa domani a Firenze per la sfida con la viola e a +6 dai cugini rossoneri, senza vittorie da quasi un mese.

Non può infatti che considerarsi crisi quella del Milan, caduto in casa al cospetto dell’Udinese. La disputa, in equilibrio per i primi 59′ si sblocca al 60, momento in cui Adli commette un fallo (molto contestato dai padroni di casa) su Ebosele, portando l’arbitro Sacchi ad assegnare il penalty (poi confermato ovviamente anche dal bar). Un’occasione da non perdere per i friulani che, grazie al piatto di Pereyra, si portano in vantaggio raggelando il Meazza.

Il diavolo non reagisce, anzi sembra barcollare, e viene tenuto in piedi soltanto da Maignan che, al 69′ riesce a neutralizzare un colpo di testa a botta sicura di Success. Sarà nei minuti finali che gli uomini di Stefano Pioli cercheranno di agguantare il pareggio, trovando però al loro cospetto un super Silvestri che, al 90′, salva il risultato respingendo una girata di testa di Giroud su cross di Leao e consentendo così ai propri compagni di festeggiare la prima vittoria in Campionato, arrivata proprio in un campo così pesante.

Non sbaglia infine il Napoli che, nella partita che ha aperto la giornata, ha fatto suo il Derby vincendo in casa della Salernitana con il risultato di 0-2, punteggio maturato grazie a Raspadori, autore dell’1-0 su assist di Lobotka, e di Elmas, il quale ha siglato la rete del raddoppio al minuto 82.

Foto: LaPresse