Milan-Udinese, su che canale vederla stasera? Sky o DAZN: calendario, programma, orario, streaming

Il sabato dell’undicesima giornata di Serie A vedrà Milan ed Udinese scontrarsi nel match serale. I rossoneri, provenienti da tre partite senza vittorie tra campionato e Champions League, accolgono una Udinese in piena difficoltà al Giuseppe Meazza: una partita che offre più spunti di quanti ne potrebbe dare sulla carta.

Rossoneri che rinunceranno a Pulisic, a riposo per noie muscolari: Romero dunque a completare l’attacco con Giroud e Leao. A centrocampo si vede ancora Musah, in difesa torna la coppia titolare Thiaw-Tomori avanti a Maignan. Bianconeri che, con una enorme necessità di punti, si affidano ancora al 3-5-1-1, con Pereyra che sarà alle spalle del confermato Lucca e con l’attesa di recuperare le prestazioni di Lovric e Samardzic in mezzo al campo.

Il match tra Milan e Udinese della 11a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà trasmessa su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) per cui anche in streaming su Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO MILAN-UDINESE SERIE A 2023-2024

Sabato 4 novembre

Ore 20.45 Milan-Udinese – diretta su DAZN e Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

