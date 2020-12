X2O Badkamers Trofee 2020-2021: esordio vittorioso per Mathieu van der Poel che piega Iserbyt ad Anversa

Esordio con vittoria anche quest’anno per il campione del Mondo Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) nel ciclocross. Il fuoriclasse neerlandese, nello Scheldecross di Anversa, terza tappa stagionale di X2O Badkamers Trofee 2020-2021, ha anche messo fine alla striscia di vittorie consecutive dei corridori della Pauwels Sauzen-Bingoal che durava dal 24 di ottobre. Al secondo posto si è piazzato il campione d’Europa Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), mentre un Tom Pidcock (Trinity) in crescita di condizione si è aggiudicato la terza piazza.

Van der Poel aveva fatto il vuoto per la prima volta già durante la seconda tornata, ma, anche a causa di una caduta, è stato ripreso dai primi inseguitori nel corso della quarta. La Pauwels, prima con Michael Vanthourenhout e, in seguito, con Iserbyt, ha provato a mettere in difficoltà gli avversari, con proprio il Folletto Fiammingo che ha portato un allungo particolarmente deciso, a cui solo il campione del Mondo è riuscito a resistere. L’iridato ha contrattaccato nel corso della sesta tornata e Iserbyt ha perso qualche metro.

Il campione d’Europa, tuttavia, ha riacciuffato nuovamente van der Poel poco più avanti. A metà del settimo e penultimo giro, però, Van der Poel, che è cresciuto minuto dopo minuto, ha portato un nuovo affondo e questa volta anche Iserbyt è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il Folletto Fiammingo, che ha comunque dato distacchi considerevoli a tutti gli altri crossisti, ad ogni modo, si può consolare sapendo di aver decisamente rinforzato la sua leadership nella classifica generale della challenge.

Alle loro spalle, dopo un inizio titubante, sono venuti fuori alla distanza Tom Pidcock e Toon Aerts (Telenet Baloise Lions). I due, nel corso della penultima tornata, hanno staccato Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal), Quinten Hermans (Tormans) e Michael Vanthourenhout, i quali per gran parte della gara erano stati davanti a loro, e si sono giocati la terza piazza. A spuntarla, con un rush finale veramente veemente, è stato il britannico.

