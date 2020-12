Ciclismo, i fornitori di biciclette per il 2021: tutti i marchi delle squadre World Tour. Ci sono cinque aziende italiane!

Siamo nel pieno del lungo periodo invernale durante il quale i ciclisti si allenano per farsi trovare pronti in vista dell’inizio della prossima stagione, il gruppo aspetta di tornare in strada per un 2021 molto ricco e intenso (ci saranno anche le Olimpiadi a fine luglio in quel di Tokyo) e questo periodo serve anche per conoscere i compagni di squadra, per fare un po’ di gruppo durante i raduni, per provare i nuovi materiali. Molte squadre del World Tour hanno infatti cambiato i propri fornitori e diversi atleti si sono spostati di formazione, dunque bisogna testare le nuove biciclette: capire i segreti dei mezzi è cruciale per ottenere determinati risultati e non bisogna lasciare nulla al caso. Quali saranno i fornitori di biciclette delle squadre World Tour per il 2021?

La Jumbo-Visma lascia Bianchi e sposa Cervèlo, che è stata invece abbandonata dal Team DSM (ex Team Sunweb) in favore della Scott. La stessa Scott è stata mollata dalla Mitchelton, la quale ha deciso di affidarsi a Bianchi. La Israel Start-Up Nation passa da Ridley a Factor Biker. Per il resto tutto invariato. Sono ben cinque i marchi italiani presenti: Wilier Triestina con Astana, De Rosa con Cofidis, Pinarello con Ineos Grenadiers, Bianchi con Mitchelton, Colnago con UAE Emirates. Di seguito tutti i marchi di biciclette per le squadre World Tour nel 2021.

MARCHI BICICLETTE WORLD TOUR CICLISMO 2021:

AG2R LA MONDIALE: Eddy Merckx Bikes

ASTANA: Wilier Triestina

BAHRAIN VICTORIOUS (ex Bahrain-Merida): Merida

BORA-HANSGROHE: Specialized

COFIDIS: De Rosa

DECEUNINCK-QUICK STEP: Specialized

EF PRO CYCLING: Cannondale

GROUPAMA-FDJ: Lapierre

INEOS GRENADIERS: Pinarello

INTERMARCHE-WANTY-GOBERT (ha preso la licenza della CCC, nuova squadra): Cube

ISRAEL START-UP NATION: Factor Bikes (da Ridley)

LOTTO SOUDAL: Ridley

MOVISTAR: Canyon

MITCHELTON: Bianchi (da Scott)

QHUBEKA-ASSOS (ex NTT): BMC

TEAM DSM (ex Team Sunweb): Scott (da Cervelo)

TEAM JUMBO-VISMA: Cervélo (da Bianchi)

TREK-SEGAFREDO: Trek

UAE EMIRATES: Colnago

Foto: Lapesse