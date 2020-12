Volley, SuperLega: Trento si impone 3-1 sul parquet di Ravenna. Nimir Abdel Aziz trascinatore

Trento si impone 3-1 (25-20 18-25 25-13 25-19) sul campo di Ravenna in un match valido per l’11ma giornata di Superlega. Il migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Nimir Abdel Aziz autore di 21 punti. Con questo successo i dolomitici si portano al quarto posto in classifica.

Avvio di match tutto in favore di Trento che grazie all’attacco vincente di Nimir Abdel Aziz sale 4-1. La reazione di Ravenna arriva istantaneamente con il gran punto di Eric Loeppky che vale la parità 8-8. I ragazzi di Angelo Lorenzetti premono ancora sull’acceleratore alzando vertiginosamente le percentuali in difesa, il primo tempo di Marko Podrascanin vale il 14-10 in favore dei dolomitici. Questa volta il tentativo di riavvicinamento dei romagnoli è vano visto che Trento gestisce bene il cambio palla salendo 20-14. Il finale di parziale per gli ospiti è solo una formalità con Alessandro Michieletto che firma il 25-20.

La squadra di Marco Bonitta parte fortissimo nel secondo set con il fantastico turno al servizio di Giulio Pinali che consente a Ravenna di salire 3-0. Trento reagisce riportandosi in parità ma Francesco Recine e compagni non trovano le soluzioni offensive giuste per allungare nuovamente 9-4. I padroni di casa tengono molto alto il livello del proprio gioco e con il grande attacco di Loeppky si portano 17-11. I dolomitici forzano troppo e sbagliano. Lucarelli, Podrascanin e Lisinac che regalano agli avversari i tre punti che mettono fine al set col risultato di 25-16.

Terzo set che inizia sui binari dell’equilibrio (4-4). D’improvviso Trento si trasforma in un rullo compressore con Abdel Aziz che mette giù il punto del 13-7. I romagnoli nonostante l’impegno di fatto non riescono più a far male alla solidissima difesa dolomitica. Srecko Lisinac passa tra le mani del muro trovando il 19-9. Il distacco è troppo ampio e questo influisce anche sull’aspetto psicologico di Ravenna che finisce per perdere le proprie sicurezza. I ragazzi di Lorenzetti possono gestire con calma e chiudere 25-13.

Anche il quarto set inizia in equilibrio con Lucarelli che risponde al muro di Mengozzi (5-5). E’ evidente, però, che Trento ha qualcosa in più e Podrascanin trova il 10-7. I romagnoli provano a recuperare ma pagano a caro prezzo gli errori in attacco di Stefani e Mengozzi (18-13). Per Trento è troppo facile gestire il cambio palla e tenere distanti gli avversari prima di chiudere 25-19.

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli