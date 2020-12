Volley, SuperLega: Monza continua a incantare! Vince il derbyssimo con Milano al tie-break: sempre più ammazza grandi

Monza ha sconfitto Milano per 3-2 (25-20; 26-24; 13-25; 22-25; 15-11) nell’anticipo della tredicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I brianzoli hanno conquistato il sempre sentitissimo derby contro i meneghini al termine di una partita incredibile, in cui si sono trovati avanti 2-0, si sono fatti rimontare, sono andati sotto 7-4 nel tie-break, ma poi hanno reagito con uno spettacolare finale e hanno trionfato.

I rossoblù sono semplicemente scatenati in questo momento della stagione e, dopo aver mandato al tappeto big come Perugia (capolista), Modena e Trento, annichiliscono anche la terza forza del torneo! Uno show del Vero Volley, che si impone in trasferta dopo 131 minuti di autentica battaglia e sale addirittura al quinto posto in classifica con 18 punti all’attivo (-2 dai meneghini, sempre terzi ma ora a rischio sorpasso da parte di Vibo Valentia, impegnata nel weekend contro Modena). Quarto successo consecutivo per una bellissima Monza, mentre Milano incappa nel terzo ko nelle ultime quattro uscite.

Prestazione semplicemente sbalorditiva dell’opposto Adis Lagumdzija, autore di 33 punti (2 muri). Il palleggiatore Santiago Orduna ha mandato in doppia cifra anche i suoi schiacciatori Donovan Dzavoronok (15 punti, 3 muri) e Filippo Lanza (10), protagonisti al centro Max Holt (6) e Gianluca Galassi (5). Ai padroni di casa non sono bastati gli attaccanti Stepheen Maar e Yuki Ishikava (20 punti a testa, 4 aces per il giapponese), da segnalare le 9 marcature di Jan Kozamernik e i 7 sigili del centrale Matteo Piano.

Foto LM-LPS/Luigi Mariani