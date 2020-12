Volley, SuperLega: cancellata la retrocessione. Playoff a 11 squadre: tabellone, calendario, date, programma

Stravolgimento in corsa per la SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A ha infatti deliberato una revisione e riprogrammazione del planning del torneo: l’unica retrocessione in programma è stata cancellata, dunque nessuna squadra scivolerà in Serie A2; il regolamento dei playoff è stato rivisitato.

La dodicesima formazione classificata al termine della regular season resterà comunque in SuperLega il prossimo anno, il campionato 2021-2022 sarà dunque a 13 squadre (ma ci potrebbe essere rinunce o ripescaggi). La regular season si concluderà il 7 febbraio 2021, poi ci sarà una zona franca di nove giorni e incominceranno i playoff per l’assegnazione dello scudetto, aperti a ben 11 squadre.

Le prime cinque classificate della regular season accedono direttamente ai quarti di finale, quelle piazzate dal quinto all’undicesimo posto dovranno passare dagli ottavi di finale. Ottavi e quarti saranno al meglio delle 3 partite, semifinali e finale scudetto al meglio dei cinque incontri. Di seguito il calendario e il tabellone dei playoff scudetto della SuperLega di volley.

CALENDARIO PLAYOFF SUPERLEGA VOLLEY 2021:

OTTAVI: 21 febbraio, 28 febbraio, 7 mazo

QUARTI: 10 marzo, 14 marzo, 21 marzo

SEMIFINALI: 28 marzo, 31 marzo, 4 aprile, 7 aprile, 11 aprile

FINALE: 14 aprile, 18 aprile, 21 aprile, 24 aprile, 27 aprile

TABELLONEPLAYOFF SUPERLEGA VOLLEY 2021:

OTTAVI:

Ottava vs Nona

Settima vs Decima

Sesta vs Undicesima

QUARTI:

Prima vs Ottava/Nona

Quarta vs Quinta

Seconda vs Settima/Decima

Terza vs Sesta/Undicesima

Massimo Righi, Presidente di Lega, ha commentato in questo modo: “Sarebbe molto semplice e sbrigativo, e ideale per un titolo di giornale, scrivere che abbiamo abolito le retrocessioni, o meglio la retrocessione, visto che è di una sola squadra che parliamo. In realtà, questo è l’effetto finale di un ragionamento ben diverso. I recuperi gare sono arrivati ad un numero ingestibile e con l’attuale planning abbiamo esaurito le date riservate ai recuperi. L’unica possibilità per rendere disponibili altre date per eventuali recuperi è stata quella di intervenire sui turni di campionato di gennaio 2021, coincidenti con le Qualificazioni ai Campionati Europei. In particolare, non saranno rinviate le partite dei Club che hanno propri atleti impegnati nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Ciò significa mandare le squadre in campo a organico più ristretto, meno competitivo, negando l’equità sportiva. Rischiamo di compromettere la classifica finale, per alcuni, la partecipazione ai Play Off, per altri, o aumentiamo il rischio della retrocessione per una squadra rispetto ad un’altra. Per questo, la logica conseguenza, condivisa con tutti i Club di SuperLega, è stata quella di aprire le maglie dei Play Off e, in ultimissima istanza, evitare che un Club scenda in A2. Infine, per mantenere il livello tecnico del Campionato, abbiamo previsto un sistema sanzionatorio per i Club che provvederanno a cedere giocatori”.

Foto LM-LPS/Daniele Ricci