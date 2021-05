Torna Volley2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della pallavolo. Ospite di Enrico Spada e Roberta Rotelli, il libero campione d’Italia con la Lube Civitanova, Fabio Balaso. Classe ’95, Fabio è nella vincente Lube dal 2018. Un club con cui ha condiviso una lunga serie di successi, tra cui anche la recente conquista dello Scudetto, contro Perugia: “Dopo la vittoria, siamo andati tutti insieme a cena, e in questo momento storico è una cosa alquanto strana – commenta -. Sono molto contento di aver dato il mio contributo alla squadra in questi anni, speriamo di continuare su questa strada. Quando sono stato contattato nel 2018 non ho esitato a rispondere ‘sì’, ero consapevole della grandezza di questo club e delle sue ambizioni. Aveva come obiettivo di raggiungere grandi risultati e li abbiamo raggiunti”.

Una stagione, quella appena conclusa, non sempre semplice: “Il momento in cui ho capito che avremmo potuto far nostro il campionato è arrivato con la vittoria di Gara 3 contro Perugia. In quel momento abbiamo davvero capito che avremmo potuto farcela. Chiudere in Gara 4 sarebbe stato un bel traguardo, perché in Gara 5 vincere contro Perugia non sarebbe stato così scontato. Ma dopo aver fatto nostra Gara 3 eravamo abbastanza fiduciosi. Abbiamo avuto molte difficoltà quest’anno, non ci siamo qualificati per la Champions, abbiamo avuto alti e bassi. Ma alla fine, abbiamo avuto la meglio noi”.

Alti e bassi, dovuti anche al cambio di panchina che, di fronte ai fatti, sembra aver portato la Lube sulla buona strada: “Dopo la sconfitta in Champions, il club ha voluto cambiare allenatore. La squadra, alla fine, ne ha giovato, è stata una scelta vincente”. Qual è stata l’arma vincente nell’atto finale contro Perugia? E quali sono gli obiettivi futuri di Fabio? Questo e molto altro, nella video intervista integrale che vi proponiamo di seguito.

LA VIDEO INTERVISTA A FABIO BALASO



Foto LM-LPS/Loris Cerquiglini