Volley femminile, Serie A1: Conegliano attende il fanalino di coda Brescia, Novara sfida Firenze

La Serie A1 di volley femminile è pronta a riaccendere i motori con le due sfide in programma domani: Firenze-Novara alle ore 17.30 e Conegliano-Brescia alle 18.00. Il testa coda tra le venete e le lombarde sulla carta non dovrebbe regalare particolari sorprese. Paola Egonu e compagne non dovrebbero avere problemi a liberarsi in tre set del fanalino di coda del campionato.

Le ragazze di Daniele Santarelli hanno concesso alle avversarie solo 5 set in 14 partite di campionato e viaggiano in testa alla classifica a punteggio pieno. L’allenatore nativo di Foligno può contare su un gruppo di stelle e con ogni probabilità lascerà spazio nella gara di domani alle giocatrici che generalmente giocano meno. In cabina di regia Joanna Wolosz, con la possibilità di vedere impiegata anche Giulia Gennari, pronta a mettere in moto le bocche di fuoco: Paola Egonu, Miriam Sylla, Kimberly Hill, Robin De Kruijf e Adams McKenzie.

Enrico Mazzola proverà a compiere l’impresa affidandosi all’estro di Marta Bechis al palleggio e al talento di Jasper Marrit, Anna Nicoletti e Beatrice Berti. Brescia è reduce da sei sconfitte consecutive, di cui cinque al tie-break, ma guardando i precedenti in cinque match le lombarde hanno vinto due volte, l’ultimo successo risale al marzo del 2019.

Novara proverà a consolidare la seconda piazza in classifica ma dovrà giocare sull’ostico campo di Firenze. Le ragazze di Stefano Lavarini stanno vivendo un momento d’oro, sono reduci da otto vittorie tra campionato e Champions League. Il coach 41enne nativo di Omegna potrà contare sulla strapotenza fisica e tecnica di Britt Herbots, Caterina Bosetti e Malwina Smarzek.

Le toscane cercheranno di riprendere la propria marcia nella Serie A1 di volley femminile dopo due sconfitte consecutive. Coach Marco Mencarelli si affiderà alla forza offensiva di Anastasia Guerra, Sylvia Nwakalor, Celine Van Gestel e Yvon Belien. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Novara che ha vinto 9 delle ultime 10 sfide.

