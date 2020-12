Volley femminile, Serie A1: Casalmaggiore batte Bergamo al tie-break nel derby lombardo

Casalmaggiore ha sconfitto Bergamo per 3-2 (29-27; 25-19; 20-25; 17-25; 15-9) nel match valido per la 16ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Questo era l’unico incontro in programma oggi pomeriggio, tutte le altre partite sono state rinviate a date da destinarsi a causa di troppe positività al Covid-19 all’interno dei vari gruppi squadra.

Le ragazze in rosa hanno fatto loro il sempre sentito derby lombardo: dopo un primo set tiratissimo e una seconda frazione dominata, le padrone di casa sono andate in affanno e hanno subito la rimonta delle orobiche, prima di riuscire a imporsi nettamente al tie-break. Casalmaggiore sale così al nono posto in classifica con 14 punti all’attivo, gli stessi di Firenze e uno in meno di Cuneo (a partirà di incontri giocati), mentre Bergamo occupa la decima posizione a -2 dalle rivali odierne (a parità di partite disputate).

Prova di carattere da parte di Rosamaria Montibeller (23 punti) e di Dayana Kosareva (13), doppia cifra anche per Laura Melandri (12, 3 muri) e Kara Bajema (13). Alle ospiti non sono bastate Sara Loda (21 punti), Stephanie Enright (17) e Beta Dumancic (13).