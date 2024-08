Volley femminile, USA implacabile: Plummer show e finale alle Olimpiadi, il Brasile si arrende al tie-break

Gli USA hanno sconfitto il Brasile per 3-2 (25-23; 18-25; 25-15; 23-25; 15-11) e si è qualificata alla finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove affronterà la vincente del confronto tra Italia e Turchia, in programma stasera (ore 20.00). Le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020 sono riuscite a guadagnare l’approdo all’atto conclusivo per la quinta volta nella storia: argento nel 1984, 2008, 2012 e oro tre anni fa, negli ultimi tre casi incrociarono proprio le verdeoro nel match che metteva in palio il titolo a cinque cerchi.

Primo set ad altalena: americane avanti 8-3, recupero delle brasiliane che si issano sul 19-16, nuovo ribaltone della compagine a stelle e strisce; la seconda e la terza frazione si risolvono nitidamente in favore prima del Brasile e poi degli USA; le ragazze di Zè Roberto guadagnano un break a metà del quarto set e trascinano la contesa al tie-break dove il sestetto di Karch Kiraly ribalta l’iniziale 4-6 e si invola di forza verso il successo.

Prova sopra le righe da parte delle attaccanti Kathryn Plummer (26 punti), Avery Skinner (19) e Andrea Drews (18) sotto la regia di Jordyn Poulter (2), al centro si sono alternate Chiaka Ogbogu (9), Haleigh Washington (5) e Jordan Thompson (5). Al Brasile non sono bastate la stella Gabi (16 punti) e le altre attaccanti Ana Cristina (24) e Rosamaria Montibeller (14), al centro Ana Carolina (7) e Thaisa (10) sotto la guida di Roberta Silva.