Volley femminile, il Brasile conquista il bronzo alle Olimpiadi: Gabi straripante, ko la Turchia di Santarelli

Il Brasile ha sconfitto la Turchia per 3-1 (25-21; 27-25; 22-25; 25-18) e ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le verdeoro sono state lucidissime nel secondo set, dove hanno rimontato uno svantaggio di 14-18 e hanno poi annullato un set-point sul 23-24. In vantaggio per 2-0, le ragazze di coach Zè Roberto si sono fatte un po’ distratte e hanno subito il tentativo di rimonta da parte della compagine di coach Daniele Santarelli, che poi sono crollate nella quarta frazione.

Sesta medaglia a cinque cerchi per le sudamericane dopo i bronzi del 1996 e del 2000, gli ori del 2008 e 2012, l’argento di tre anni fa. Le anatoliche deve rinviare l’appuntamento con la prima gioia della propria storia ai Giochi. Ricordiamo che le verdeoro si erano arrese in semifinale contro gli USA, mentre le biancorosse erano state travolta dall’Italia: domani (domenica 11 agosto, ore 13.00) le azzurre incroceranno le americane nel match che metterà in palio la medaglia d’oro.

Prova di spessore da parte della stella Gabi, autrice di 26 punti (4 muri). In doppia cifra anche le altre attaccanti Ana Cristina (13) e Rosamaria Montibeller (10), straripante prestazione della centrale Thaisa (16 punti, 6 muri) affiancata da Ana Carolina (4). Alla Turchia non è bastata la solita bomber Melissa Vargas (26 punti, 3 muri) affiancata dal martello Derya Cebecioglu (14) e dalla centrale Eda Erdem (13 punti, addirittura 7 muri), Ebrar Karakurt è rimasta in panchina.