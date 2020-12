CRISTINA CHIRICHELLA: Due indizi iniziano a fare una prova. Sta tornando ai suoi livelli abituali, altra bella prestazione sul campo di Bergamo con 9 punti complessivi in tre set, due muri e il 54% in attacco.

SARA BONIFACIO: Rischiava una stagione in panca con Washington e Chirichella davanti, ha giocato più di tutte finora, sfruttando gli acciacchi delle compagne dio reparto e si è fatta trovare sempre pronta: anche a Bergamo 6 punti, il 50% in attacco, un muro vincente e tanti palloni toccati ri-giocabili per la difesa.

CATERINA BOSETTI: Lei c’è sempre fra le top. Anche se non è la sua migliore prova in attacco (40%), a Bergamo sfodera una super prestazione in ricezione chiudendo con il 73% di positività. Trova sempre il modo per farsi notare.

MIRIAM SYLLA: MVP della sfida con Busto Arsizio. Per due set abbondanti è la vera spina nel fianco di ciò che resta di Busto Arsizio. Chiude con 13 punti, il 48% in attacco, il 70% in ricezione, due ace e un muro

PAOLA EGONU: Inizia in sordina, quasi sembra non voler esagerare contro un avversario ferito dal virus che merita grande rispetto, poi quando il gioco si fa duro prende per mano le compagne ed evita lungaggini nel finale del terzo set. 22 punti, il 55% in attacco, due muri e tre ace. Cosa chiedere di più ad un opposto?

LARA CARAVELLO: Per una volta prende il posto di Monica De Gennaro, viene dalla serie A2, affronta una delle squadre più forti del campionato, seppure rimaneggiata, e chiude la sua partita con un incoraggiante 71% in ricezione.

FRANCESCA PICCININI: Nell’emergenza lei si fa trovare pronta e combatte come una guerriera contro l’avversario più duro da affrontare. I numeri non contano. La sua partita è tutta nel muro a uno con cui ferma Egonu a metà del terzo set e dà la carica a tutta la sua squadra che manda un po’ in crisi le regine del campionato. Highlander!

