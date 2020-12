Buona la prima almeno per la squadra per Niccolò Melli, in campo per tredici minuti nella vittoria di New Orleans in casa dei Toronto Raptors per 113-99. L’azzurro ha messo comunque a referto 2 assist, 2 rimbalzi ed un assist in quella che è stato un ottimo esordio per i Pelicans. Brandon Ingram è il trascinatore con 24 punti, ma sono importanti anche i 23 di JJ Redick e la doppia doppia di Zion Williamson (15 punti e 10 rimbalzi).

VIDEO HIGHLIGHTS TORONTO-NEW ORLEANS 99-113

Foto: Lapresse