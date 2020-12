VIDEO NBA 2020-2021, le 29 triple dei Milwaukee Bucks: un record storico

Notte da record per i Milwaukee Bucks: nella roboante vittoria per 144-97 sul parquet dei Miami Heat, infatti, la franchigia che è tra le favorite per andare molto avanti nella stagione ha messo a segno un primato a livello NBA con 29 tiri da tre mandati a bersaglio.

Ironia della sorte, l’unico a non averne realizzati è stato l’uomo simbolo della franchigia, Giannis Antetokounmpo, che si è fermato a quota 9 punti in una quantomeno inusuale serata no. Per il resto, basta semplicemente citare le cifre di quanto accaduto sul parquet.

Questi i vari dati: 6/10 per Jrue Holiday, 4/5 per Khris Middleton, 5/6 per Donte DiVincenzo, 3/4 per Brook Lopez, 1/3 per Bobby Portis, 2/4 per D.J. Augustin, 1/2 per Thanasis Antetokounmpo, 2/5 per Bryn Forbes, 1/2 per Pat Connaughton, 2/3 per Jordan Nwora, 1/4 per D.J. Wilson e, infine, 1/1 per Sam Merrill. Sette tra questi giocatori sono andati in doppia cifra, con Middleton a rivelarsi il migliore di essi a quota 25 punti.

NBA 2020-2021: LE 29 TRIPLE DEI MILWAUKEE BUCKS



Foto: LaPresse