NBA: l’inchiesta scommesse si sviluppa e allarga

Sta proseguendo su diversi livelli di profondità il caso scommesse che ha sconvolto l’intera NBA a partire dagli arresti di Terry Rozier, Chauncey Billups e non solo. In particolare, adesso sta emergendo un giro che la stessa lega professionistica vuole verificare intorno al cerchio stretto di LeBron James, che si lega inestricabilmente ai Los Angeles Lakers.

In particolare, la questione ruota attorno prima di tutto a Damion Jones, che avrebbe ricevuto dalla superstar gialloviola alcune informazioni riservate e con quelle avrebbe fondamentalmente guadagnato attraverso i giri di scommesse illegali. Secondo The Atletic, lo studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz è stato incaricato dalla NBA di accedere a documenti e telefoni di 10 dipendenti dei Lakers.

In particolare, è al vaglio anche la posizione di Mike Mancias, il preparatore fisico per eccellenza di LeBron, e di Randy Mims, che si occupa di aspetti più prettamente logistici ed è dirigente dei Lakers nonché amico di lunga data del giocatore di Akron. Si tratta di persone che non hanno ancora auto il piacere (o il dispiacere, dipende dai punti di vista) di ricevere la visita dell’FBI. Resta comunque un segnale di attenzione della NBA, oltretutto con il fatto che la collaborazione proattiva dei due citati è vista positivamente.

La NBA, però, non avrebbe chiesto solo ai Lakers di consegnare materiale: ci sono di mezzo anche altre franchigie, anche perché i filoni si sono iniziati a distinguere in maniera chiara. In particolare, è stato reso noto che esistono anche, tra gli altri, i casi di un titolare degli Orlando Magic che avrebbe informato uno scommettitore di una messa a riposo di alcuni giocatori per una gara di aprile 202 contro i Cleveland Cavaliers. Ma si sa anche di informazioni interne usate per scommettere contro i Portland Trail Blazers.