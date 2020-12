VIDEO Inter-Bologna 3-1, Highlights, gol e sintesi: Lukaku e una doppietta di Hakimi stendono i felsinei a San Siro

L’Inter di Antonio Conte conferma i favori del pronostico e supera 3-1 a San Siro il Bologna, nell’anticipo del 10° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. A realizzare per la Beneamata sono stati il belga Romelu Lukaku e il marocchino Achraf Hakimi, autore di una doppietta e di una grande prestazione. Ad accorciare le distanze tra le fila felsinee è stato il classe 2002 Emanuel Vignato. Con questo risultato la truppa di Conte scavalca la Juventus al secondo posto nella classifica generale, portandosi a -2 dal Milan, che però è con una partita in meno. Di seguito gli higlights:

GLI HIGHLIGHTS DI INTER-BOLOGNA 3-1

INTER-BOLOGNA 1-0: IL GOL DI LUKAKU

INTER-BOLOGNA 2-0: IL RADDOPPIO DI HAKIMI

INTER-BOLOGNA 2-1: LA RETE DI VIGNATO

INTER-BOLOGNA 3-1: IL TRIS DI HAKIMI

