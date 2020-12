VIDEO F1, George Russell: “Cosa provo? Orgoglioso, ma deluso”

George Russell è stato uno dei protagonisti principali del Gran Premio di Sahkir 2020, penultima tappa del Mondiale di F1. Il britannico della Mercedes ha dato spettacolo ed ha amministrato l’evento per parecchie tornate.

Il pilota scelto dalla casa di Stoccarda per rimpiazzare l’inglese Lewis Hamilton, assente in seguito alla positività al Coronavirus, ha dovuto alzare bandiera bianca in seguito ad un errore della squadra ai box ed ad una foratura nelle battute finali della competizione. La giovane stella della compagine teutonica ha mostrato la sua delusione ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo atto del Mondiale in Bahrain.

VIDEO F1: GEORGE RUSSELL: “ORGOGLIOSO, MA DELUSO”





