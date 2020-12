VIDEO Biathlon, Eckhoff vince l’inseguimento di Kontiolahti. Dorothea Wierer 20ma. Gli highlights della gara

La norvegese Tiril Eckhoff ha vinto l’inseguimento femminile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La fuoriclasse nordica, partita col pettorale numero 6, è riuscita a imporsi al termine di una povera di classe. Decisivo l’ultimo poligono, dove non ha commesso errori e ha lasciato sul posto la connazionale Marte Olsbu Roeiseland e la svedese Hanna Oeberg. Quest’ultima è sempre più leader della classifica generale e può concretamente ambire alla Sfera di Cristallo, ma la stagione è appena incominciata e ne vedremo delle belle.

L’Italia sperava in una rimonta stellare da parte da Dorothea Wierer. La detentrice della Coppa del Mondo è stata strepitosa nei primi due poligoni dove non ha commesso errori, a metà gara era ottima 12ma e aveva tutte le carte in regola per puntare a un piazzamento di lusso. Purtroppo l’altoatesina ha mancato un bersaglio nella terza serie e ben due nell’ultima turno al poligono, chiudendo così un poco soddisfacente ventesimo posto. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi dell’inseguimento femminile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon.

Get settled in for the final competition of these two weeks here in @KlahtiBiathlon – the women’s pursuit.

One mistake for Anais Chevalier-Bouchet and @hannaaaoberg ‘s lead increases to over 30 seconds after the first prone. ⏲️

One miss for Roeiseland and @hannaaaoberg each and suddenly @TirilEckhoff joins them for the penultimate loop! This will be a thriller! 😍

And once again – sometimes all you need is one competition to turn a bad weekend into a fantastic weekend. What a way to bounce back @TirilEckhoff 🇳🇴 👏

Join us for the women’s pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/QA8Th5oDh1

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2020