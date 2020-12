Van Aert vs Van der Poel: quando la super sfida nel ciclocross? Appuntamento prima di Natale. L’olandese: “Lui più forte su strada, ma…”

Mathieu van der Poel grande protagonista della prima gara di ciclocross, a dieci mesi di distanza dal trionfo iridato, nella quale neanche a dirlo ha vinto. “Ho avuto subito un ottimo feeling con la corsa è andata meglio del previsto, perché sappiamoc he la prima gara è sempre un po’ un’incognita“, questo, come riporta Tuttobiciweb, il commento del Campione del Mondo dopo il successo ad Anversa

Gli appassionati di ciclocross, però, attendono con ansia lo scontro con l’altro grande protagonista della disciplina ovvero Wout van Aert. I due si ritroveranno per la seconda tappa della Coppa del Mondo in programma domenica 20 dicembre a Namur in Belgio. “La differenza di preparazione è difficile da valutare tra noi – sottolinea van de Peol – Conosco Wout da molto tempo, so che può la sua condizione può cambiare molto in due settimane. Ora è in Spagna, quindi forse sarà di nuovo molto più forte la prossima settimana“.

Loading...

Loading...

Il Campione del Mondo di ciclocross ammette che “Wout è diventato più forte su strada, ha anche un grande giro nelle gambe. Non so come abbia lavorato per prepararsi ai primi cross, ma penso che abbia provato a lavorare in modo abbastanza specifico. Per quanto mi riguarda non sarei tornato a correre se non fossi stato veramente bene, forse è questa la differenza tra noi ora“.

Foto: UCI