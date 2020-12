Trento-Lokomotiv Novosibirsk oggi: orari, tv, programma, streaming Champions League volley

Trento è pronta a lanciarsi nell’avventura della Champions League di volley. I dolomitici esordiranno oggi, alle ore 16.00, contro la Lokomotiv Novosibirsk. Sfida molto insidiosa contro la squadra campione in carica della SuperLiga russa che ha trionfato nell’unico precedente risalente al 2013 al mondiale per club.

Angelo Lorenzetti si affiderà come di consueto alle sue bocche di fuoco Nimir-Abdel Aziz, Dick Kooy e Marko Podrascanin ma dovrà fare a meno di Simone Giannelli ancora positivo al Covid-19. I dolomitici sono quarti in classifica in campionato e sono reduci dalla sconfitta subita per mano di Vibo Valentia.

Nella tre giorni trentina non ci sarà l’allenatore Plamen Kostantinov a guidare i russi. La Lokomotiv Novosibirsk schiacciatore serbo Marko Ivovic, che compone un trio di palla alta di tutto rispetto insieme al connazionale ed ex Piacenza Dražen Luburić e a Sergej Savin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Trento-Lokomotiv Novosibirsk, match valido per il primo turno della Champions League 2020-2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su EuroVolleyTV.

TRENTO-LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDì 1 DICEMBRE:

16.00 Itas Trentino vs Dinamo Mosca

TRENTO-LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su EuroVolleyTV.

