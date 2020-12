Tour de Ski 2021: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Ben 5 frazioni in Italia tra Val di Fiemme e Dobbiaco

Lo sci di fondo, terminata domenica scorsa la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania, a Dresda, dà appuntamento direttamente al 2021, con il Tour de Ski: si gareggerà infatti da venerdì 1 a domenica 10 gennaio 2021, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7.

Si partirà dalla Svizzera, in Val Müstair: venerdì 1 sprint tl, sabato 2 mass start tc e domenica 3 pursuit tl, poi riposo e trasferimento a Dobbiaco, dove ci saranno martedì 5 la gara distance tl con partenze ad intervalli e mercoledì 6 la pursuit tc, infine riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la mass start tc di venerdì 8, la sprint tc di sabato 9 e la mass start final climb tl di domenica 10, che decreterà i vincitori del Tour de Ski.

Subito Italia protagonista: il 2021 verrà inaugurato in Val Müstair, in Svizzera, dove si terrà la prima sprint del Tour, in tecnica libera, con Federico Pellegrino ancora una volta chiamato a centrare il bersaglio grosso. Il 2 gli atleti saranno chiamati ad affrontare una mass start in tecnica classica: qui certamente un piazzamento di prestigio potrebbe essere centrato da Francesco De Fabiani. Il giorno seguente si tornerà in tecnica libera per l’inseguimento che chiuderà l’esperienza elvetica.

Riposo e trasferimento il 4, per arrivare in quel di Dobbiaco: martedì 5 si disputeranno due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera e qui sarà chiamata in causa Elisa Brocard, mentre mercoledì 6 ecco la pursuit tc, dove ancora una volta l’azzurro di punta sarà Francesco De Fabiani.

Gran conclusione in Val di Fiemme: dopo il giorno di riposo e trasferimento ecco che l’8 gennaio si disputerà un’altra mass start, ancora in tecnica classica, e i protagonisti potrebbero essere gli stessi visti in Svizzera, mentre sabato 9 nella sprint tc, qualora dovesse essere ancora in gara, i riflettori sarebbero tutti puntati su Federico Pellegrino, infine domenica 10 si terrà l’epilogo con la terribile scalata del Cermis che decreterà il vincitore.

A differenza di quanto visto in passato, l’ultima prova del Tour de Ski sarà una mass start: saranno 9 km (ovviamente in tecnica libera) da vivere tutti d’un fiato, sia al maschile che al femminile. Dopo gli iniziali 5.5 chilometri di avvicinamento al pendio inizierà la scalata vera e propria: 3500 metri che faranno raschiare il fondo del barile a tutti gli atleti. Saranno 420 i metri di dislivello per una pendenza media del 12%, con punte che arriveranno a sfiorare il 30% e metteranno a dura prova gli atleti ancora in gara.

Il primo chilometro si presenterà con pendenze abbastanza costanti al 12,2%, poi ci sarà il primo durissimo strappo al 26,5% denominato “Jump of Skiri”, poi la salita tornerà al 14,3% nel pendio “Pallua”, prima di un altro breve tratto al 24%. Dopo due chilometri la pista si addolcirà, si fa per dire, con un pendio al 10,9%, per poi tornare al 14,7% prima del terrificante tratto detto “The Deer’s Den” al 28%.

E’ l’ultimo pendio terribile, infatti la salita torna al 12% fino ai tre chilometri, quando spiana in vista della “Direttissima Cermis”, lungo tratto al 4%, fino all’ultimo strappetto finale all’11% in vista del traguardo, che incoronerà i vincitori del Tour de Ski. Va ricordato che, trattandosi di una mass start, però, chi taglierà per primo il traguardo non necessariamente sarà anche il vincitore dell’intera gara a tappe, ma soltanto dell’ultima prova della manifestazione.

CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2021

Venerdì 01/01/2021 – Val Müstair (Svizzera)

09.15 Qualificazioni Sprint tl femminile e maschile

11.45 Finali Sprint tl femminile e maschile

Sabato 02/01/2021 – Val Müstair (Svizzera)

12.30 Mass Start 10km tc femminile

14.45 Mass Start 15km tc maschile

Domenica 03/01/2021 – Val Müstair (Svizzera)

11.35 Pursuit 15km tl maschile

15.25 Pursuit 10km tl femminile

Lunedì 04/01/2021 – Riposo e trasferimento

Martedì 05/01/21 – Dobbiaco (Italia)

13.00 10km tl femminile con partenze ad intervalli

14.45 15km tl maschile con partenze ad intervalli

Mer 06/01/21 – Dobbiaco (Italia)

13.30 Pursuit 10km tc femminile

14.40 Pursuit 15km tc maschile

Giovedì 07/01/2021 – Riposo e trasferimento

Ven 08/01/21 – Val di Fiemme (Italia)

13.15 Mass Start 15km tc maschile

15.35 Mass Start 10km tc femminile

Sab 09/01/21 – Val di Fiemme (Italia)

10.30 Qualificazioni Sprint tc femminile e maschile

13.05 Finali Sprint tc femminile e maschile

Dom 10/01/21 – Val di Fiemme (Italia)

12.45 Mass Start Final Climb tl femminile

15.35 Mass Start Final Climb tl maschile

Foto: LaPresse