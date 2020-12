Tour de Ski 2021, i convocati dell’Italia: spiccano Federico Pellegrino, De Fabiani e Graz. C’è Martina Di Centa

La quindicesima edizione del Tour de Ski è ormai alle porte e l’avvicinamento è decisamente particolare. In primis, per il fatto che si disputerà tutta in un singolo anno (2021) e non a cavallo dei due come era consuetudine e in secondo luogo per via della scelta della Norvegia (squadra di riferimento) di non partecipare per i rischi legati al Covid-19. Svezia e Finlandia, che avevano disertato come i “cugini” scandinavi le tappe di Coppa del Mondo a Davos e a Dresda, in questa competizione ci saranno.

Niente tentativo, dunque, di Johannes Klaebo per andare a prendere la sua seconda vittoria in vetta al Cermis. Russia che potrebbe recitare il ruolo della prima attrice grazie ad Alexander Bolshunov e a Natalia Nepryaeva, ma c’è tanta concorrenza intorno a quest’ultima. In casa Italia le speranze sono riposte soprattutto nelle sprint di Federico Pellegrino e in un buon rendimento di Francesco De Fabiani per la classifica generale del Tour.

Saranno quattordici gli atleti del Bel Paese a rispondere presente in questo Tour de Ski 2021. La competizione, giova ricordarlo, si svilupperà tra Svizzera e Italia, con tre tappe a Val Mustair, due a Dobbiaco e tre in Val di Fiemme. La partenza è fissata per venerdì 1° gennaio, con arrivo domenica 10 gennaio, dopo 50 km di fatica e due soli giorni di riposo, come specificato sul sito della FISI.

In campo maschile ci saranno Mirco Bertolina, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Michael Hellweger, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, fra le donne iscritte Elisa Brocard, Anna Comarella, Ilaria Debertolis, Martina Di Centa, Francesca Franchi, Greta Laurent e Lucia Scardoni.

Il programma delle gare

Ven. 01/01/21 – Sprint TL maschile e femminile Val Mustair (Svi) – ore 11.45

Sab. 02/01/21 – 10 km TC mass start femminile e 15 km TC maschile mass start maschile Val Mustair (Svi) – ore 12.30 e 14.45

Dom. 03/01/21 – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Val Mustair (Svi) – ore 11.35 e 15.25

Mar. 05/01/21 – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Dobbiaco (Ita) – ore 13.00 e 14.45

Mer. 06/01/21 – 10 km TC pursuit femminile e 15 km TC pursuit maschile Dobbiaco (Ita) – ore 13.30 e 14.40

Ven. 08/01/21 – 15 km TC mass start maschile e 10 km TC mass start femminile Val di Fiemme (Ita) – ore 13.15 e 15.35

Sab. 09/01/21 – Sprint TC maschile e femminile Val di Fiemme (Ita) – ore 13.05

Dom. 10/01/21 – 10 km TL mass start maschile e 10 km TL mass start femminile Val di Fiemme (Ita) – ore 12.45 e 15.35

