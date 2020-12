Tour de Ski 2021: date, programma, orari, tv. Il calendario completo

Ci si avvicina a una quindicesima edizione del Tour de Ski piuttosto particolare: il primo motivo è legato all’essere tutta in un singolo anno, il 2021, il secondo si intreccia direttamente con la scelta della Norvegia di non partecipare, non condivisa da Svezia e Finlandia che invece ci saranno.

Niente tentativo, dunque, di Johannes Klaebo per andare a prendere la sua seconda vittoria in vetta al Cermis: spazio per la caccia al bis di Alexander Bolshunov, con la Russia in grado di piazzare una doppietta grazie anche a uno dei migliori interpreti del passato recente dell’eventi a tappe, Sergey Ustiugov. Anche al femminile c’è un rebus da risolvere: chi succederà a Therese Johaug? Il passato recente direbbe Natalia Nepryaeva, ma c’è tanta concorrenza intorno alla russa. In casa Italia le speranze sono riposte soprattutto nelle sprint di Federico Pellegrino e in un buon rendimento di Francesco De Fabiani per la classifica generale del tour.

Il Tour de Ski 2021 comincerà il 1° gennaio dalla Svizzera e terminerà sul Cermis il 10 gennaio. Sarà possibile vedere le gare in diretta tv sui canali di Eurosport e su RaiSport e in diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay e DAZN, ove i canali di Eurosport sono visibili. OA Sport offrirà inoltre una gamma di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

TOUR DE SKI 2021: PROGRAMMA

Val Müstair

VENERDÌ 1º GENNAIO 2021

Ore 11:15 Sprint maschile e femminile TL

SABATO 2 GENNAIO 2021

Ore 12:30 10 km mass start femminile TC

Ore 14:45 15 km mass start maschile TC

DOMENICA 3 GENNAIO 2021

Ore 11:35 15 km inseguimento maschile TL

Ore 15:25 10 km inseguimento femminile TL

Dobbiaco

MARTEDÌ 5 GENNAIO 2021

Ore 13:30 10 km femminile TL

Ore 14:45 15 km maschile TL

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021

Ore 13:30 10 km inseguimento femminile TC

Ore 14:40 15 km inseguimento maschile TC

Val di Fiemme

VENERDÌ 8 GENNAIO 2021

Ore 13:15 15 km mass start maschile TC

Ore 15:35 10 km mass start femminile TC

SABATO 9 GENNAIO 2021

Ore 13:05 Sprint maschile e femminile TC

DOMENICA 10 GENNAIO 2021 – Scalata del Cermis

Ore 12:45 9 km mass start femminile TL

Ore 15:35 9 km mass start maschile TL

TOUR DE SKI 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e RaiSport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player e RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse