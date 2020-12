Tiro a segno, Campionati Italiani Juniores: Federico Nilo Maldini e Chiara Giancamilli si impongono nelle finali P10

I Campionati Italiani Juniores 2020 di tiro a segno hanno emesso oggi, nell’inedito poligono romano dell’Acqua Acetosa, i primi verdetti relativi a questa rassegna. Andiamo a vedere come sono andate le cose sulle linee di sparo.

Nella gara maschile di pistola a 10m – ovviamente ad aria compressa – a imporsi davanti a tutti è stato Federico Nilo Maldini (della sezione di Bologna) che, totalizzando 239,2 punti, è riuscito a ottenere la riconferma del titolo 2019 precedendo oggi sia Matteo Mastrovalerio (Torino), secondo a quota 236,1 punti, e Vito Guida (Candela), capace di prendersi il terzo posto con uno score di 213,6.

Loading...

Loading...

Nel contest riservato invece alle ragazze a salire sul gradino più alto del podio è stata la romana Chiara Giancamilli che, forte dei suoi 228,7 punti, è riuscita a piegare le resistenze di una coriacea Brunella Aria (Torino), alla fine seconda con 226,8 punti, e di una sorprendente Giada Giannachi (Alezio), che ha completato il quadro delle medagliate mettendo insieme 208 punti netti.

Dopo queste prime finali, il calendario di gara che fa riferimento agli juniores riprenderà domani con le finali di carabina, sempre dai 10m e sempre al maschile e al femminile

michele.cassano@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UITS